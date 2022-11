Rakovina prsu. Lékařům bude pomáhat umělá inteligence | E15.cz

OR-CZ je na první pohled nenápadné eseróčko z Moravské Třebové, které vyvíjí software. Na druhý pohled je to ale několikanásobný vítěz IT projektu roku, firma o 80 lidech a také společnost, jež jako první v Česku přivedla svůj systém zpracování obrazových dat do nemocnice jako celku a první pro něj získala u Státního ústavu pro kontrolu léčiv certifikaci zdravotnického prostředku. Nyní ve svém oboru drží dvě třetiny trhu a Michal Mačát coby šéf zdravotnické divize dokončuje projekt, který na obrazová data nasadí umělou inteligenci. V důsledku se tak zlepší prevence rakoviny prsu.