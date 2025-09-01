Budoucnost Křetínského impéria je v diverzifikaci. Royal Mail, Casino a Metro místo energetiky
Dvojka aktuálního žebříčku nejbohatších tuzemských podnikatelek a podnikatelů e15 Rich list '25 pokračuje v mohutných investicích zejména mimo energetiku, která dříve jeho byznys definovala. Daniel Křetínský má za sebou historicky největší českou transakci v zahraničí: nákup britské pošty včetně mezinárodního logistického operátora GLS. Za osmdesát procent akcií zaplatil kolem osmdesáti miliard korun a chystá se na squeeze-out zbylých investorů.
Křetínskému se také podařilo dotáhnout ovládnutí francouzského maloobchodního řetězce Casino, finišuje se squeeze-outem, tedy vytěsněním minoritních akcionářů, z velkoobchodního řetězce Metro AG, jehož součástí je i tuzemská síť Makro.
Energetika, dříve dominantní větev Křetínského podnikání, však zůstává stále významným zdrojem bohatství, její díl se nicméně bude do budoucna zmenšovat. Loni k tomuto trendu přispěla i normalizace cen na velkoobchodních trzích energie, kvůli čemuž klesly zisky energetických zdrojů. Dříve na mimořádných a velmi kolísajících cenách dokázala velmi slušně vydělávat také tradingová část EPH, s jejich postupnou stabilizací to však nejspíš bude mít složitější.
EPH skupuje elektrárny v celé Evropě
I v energetice ovšem Křetínský nadále roste. Po deseti letech od původní dohody pokročila dostavba třetího a čtvrtého bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce, čímž byly naplněny předem dohodnuté podmínky s italskou energetickou společností Enel. Křetínského EPH tak mohl koupit její podíl a stát se majoritním vlastníkem největšího slovenského producenta elektřiny.
V den, kdy Brusel Křetínskému schválil ovládnutí Slovenských elektráren, tedy na konci března, dceřiná společnost EP Produzione otevřela v Itálii nový blok s paroplynovým cyklem o výkonu 800 megawattů a další člen skupiny EPH, německá společnost Mibrag, podepsal smlouvu na dodávku deseti větrných turbín. Jen investice do paroplynové elektrárny holding vyšla přibližně na 400 milionů eur, tedy zhruba deset miliard korun.
V březnu „česká sfinga“, jak Křetínskému přezdívají ve Velké Británii, také odkoupila zbývající podíl v německé hnědouhelné společnosti Leag od investiční skupiny PPF Renáty Kellnerové.
Daniel Křetínský
- hodnota majetku podle e15: 349 miliard korun
- věk: 50
- obory: energetika, infrastruktura, velkoobchod a retail, investice
- zdroje majetku: EP Group, Vesa Equity Investment
Budoucnost Křetínského impéria je v diverzifikaci. „Z energetiky bychom chtěli generovat EBITDA na úrovni pěti miliard eur a do tří let o něco vyšší částku z aktivit mimo energetiku. Jinými slovy, naší ambicí je za rok 2027 dosahovat EBITDA nad deset miliard eur,“ řekl na konci loňského roku Pavel Horský, finanční šéf EP Group, pod kterou Křetínský svá investiční aktiva koncentruje.
Pro srovnání, EBITDA Skupiny ČEZ loni činila 137,5 miliardy korun, tedy zhruba 5,5 miliardy eur. V evropském kontextu to znamená, že se chce Křetínského skupina zařadit mezi patnáct největších podniků.
Sport a média: emoce a podpora
S diverzifikací souvisí rovněž investice nejen do dalších veřejně obchodovaných akcií, do sektoru e-commerce, ale například i do sportovních klubů a médií. Sport a média je však třeba vnímat jinou optikou, obchodně trochu iracionální.
Zatímco fotbalové kluby Sparta Praha a anglický West Ham United jsou pro Křetínského kýžená studna emocí a zábavy, médiím hodlá podle svých slov v těžkých dobách pomoci. V Česku je zaštiťuje skupinou Czech Media Invest. Spadá pod ni Reflex, Blesk, e15 nebo například Frekvence 1 a Evropa 2.