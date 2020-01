Cesta k bohatství vede přes cizinu | E15.cz

Adepti elitní stovky českých miliardářů se dělí na dvě skupiny – jedni vsadili na nové technologie, druzí se naopak investicím do IT vyhýbají a drží se tradičních výrobních oborů. Co je ale spojuje, je šíře zahraničních aktivit.

Běžně investují do nadnárodních firem – třeba zakladatel portálu Centrum.cz Ondřej Tomek dlouhodobě věří Applu, zatímco Jan Barta sází na pokles akcií poskytovatele hostingu pro e-shopy Shopify. Jet Investment Igora Faita je zase aktivní i ve všech okolních zemích. RSBC Roberta Schönfelda pracuje pro švédský zbrojní gigant Saab. V desítkách zemí operuje také prodejce parfémů Notino. Z podstaty globálními projekty jsou pak vyhledávač leteckého spojení Kiwi.com Olivera Dlouhého nebo internetové uzly Zdeňka Cendy.

Přestože jsou to právě technologické projekty, s nimiž lze nejsnáze dosáhnout globálního zásahu, mnozí se investicím do této oblasti vyhýbají. Nákup technologických společností rozhodně neplánuje například realitní magnát a zakladatel skupiny RSBC Robert Schönfeld. „Skupina má dvě základní části: private equity a real estate od zemědělských pozemků přes rybníky, činžovní domy až po kancelářské budovy nebo obchodní centra,“ uvedl Schönfeld. Tradičně do IT neinvestuje ani Igor Fait. „Mám rád výrobní podniky,“ opakuje často brněnský investor, který se zaměřuje na restart průmyslových podniků.

Hranice mezi oběma světy ovšem není tak pevná, jak by se mohlo zdát. Dlouhodobě ji překračuje například Bartův Pale Fire Capital. I když je znám spíše svými investicemi do start-upů, v létě získal pětinu společnosti Saunia. Ta se nedávno dohodla se státem na provozování bazénu slavného karlovarského hotelu Thermal.

Na obě strany pomyslné bariéry je rozkročen byznys společnosti Natland Tomáše Rašky. Stačí se podívat na její aktivity v posledním roce. Od ledna Natland pracuje na ovládnutí e-shopu Zoot, zároveň ale financoval nákup Příbramské teplárenské a stal se i jejím menšinovým vlastníkem.