Bill Gates má plán na záchranu planety před klimatickou katastrofou | E15.cz

Čtvrtý nejbohatší člověk světa Bill Gates vydal v úterý novou knihu. Titul How to Avoid a Climate Disaster – volně přeloženo Jak odvrátit klimatickou katastrofu – přináší návod zakladatele Microsoftu na to, jak do roku 2050 snížit globální emise skleníkových plynů na nulu. Jen tak je podle něj možné zabránit katastrofickým změnám klimatu. Řešení zahrnuje řadu nových technologií a také každodenní zodpovědnost lidí nejen při nakupování.