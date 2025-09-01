Miliardářských nováčků je 21, jeden z nich skočil rovnou na 10. místo žebříčku e15
Řada miliardářů oproti loňsku žebříček opustila, kdo je nahradil? Drtivá většina nováčků předvádí růst, díky kterému rozhodně nejsou jen krátkodobými náhradníky. Hodnota majektu některých z nich sahá do desítek miliard korun. V žebříčku e15 letos přibylo rekordních jedenadvacet nových jmen, pojďme si je představit. Před jmény najdete jejich pozici v celkovém pořadí.
98.–100. Jan Fidler
Spolumajitel developerské společnosti Sebre, v níž mu stojí po boku kapitálově silnější parťák Petr Němec. Sebre má před sebou několik významných projektů, které postupně přibližuje realizaci. Například Šemíkův břeh, obří pražský projekt na smíchovské náplavce, loni posvětila změna územního plánu. Velké plány má developerská firma i v Srbsku. Fidler rovněž spoluvlastní věhlasnou restauraci Červený Jelen.
Hodnota majetku podle e15: 6 miliard korun
- věk: 48
- obory: reality, gastronomie
- zdroj majetku: Sebre
98.–100. Kateřina Kratochvílová s rodinou
Dopravní společnost ICOM transport, působící na českém trhu už třicet let, převzala Kratochvílová po otci v roce 2004. Dnes je jedinou majitelkou a předsedkyní představenstva. Firma provozuje 800 autobusů, 250 nákladních vozů, zaměstnává 1500 lidí a loni dosáhla hrubého zisku EBITDA kolem miliardy korun.
Hodnota majetku podle e15: 6 miliard korun
- věk: 50
- obor: doprava
- zdroj majetku: ICOM transport
89.–97. Igor Fait
Levně koupit, draze prodat, to je motto předního českého miliardáře-průmyslníka. Tento scénář se mu podařilo zopakovat u mnoha firem. Naposledy násobně zhodnotil investici do výrobce plynových kogeneračních jednotek Tedom, přestože podmínky kvůli drahému plynu nebyly ideální. Nově se chce brněnský podnikatel zaměřit také na startupy.
Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun
- věk: 59
- obory: investice, průmysl
- zdroj majetku: Jet Investment
89.–97. Vratislav Randa
Jeden z nejviditelnějších mužů Tipsportu. Na rozdíl od ostatních má za sebou i rozhovory do byznysových médií. Podle insiderů jeho vliv proniká také do fotbalu – Tipsport je dlouholetým partnerem české nejvyšší ligy. Ta nyní nese název Chance liga, což odkazuje na jednu ze sázkovek z holdingu.
Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun
- věk: 63
- obor: sázkařský byznys
- zdroj majetku: Tipsport
89.–97. Jannis Samaras
Už tři generace Samarasových řídí nápojovou skupinu Kofola, jejíž loňské tržby vzrostly meziročně zhruba o čtvrtinu na víc než jedenáct miliard korun. Dnes ji vede syn zakladatele Kostase Jannis. Nově má Kofola zájem o Bílinskou kyselku a další minerálky z nápojářské skupiny Bohemia Healing Marienbad Waters. Firma působí v pěti evropských zemích, má čtrnáct závodů a přes 3300 zaměstnanců.
Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun
- věk: 53
- obor: potravinářství
- zdroj majetku: Kofola
89.–97. Zdeněk Škobis
Je známější spíš jako úspěšný jezdec, trenér a majitel dostihové stáje Viktoria. Ještě před dvěma lety vyhrál klusácké derby v pražské Velké Chuchli. V Tipsportu patří k méně viditelným akcionářům, jeho podíl je druhý nejmenší. Stabilní růst a výkonnost české sázkařské jedničky a slovenské dvojky mu však už vynesly miliardy korun.
Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun
- věk: 65
- obor: sázkařský byznys
- zdroj majetku: Tipsport
89.–97. Vladimír Velebný
Firma Contipro sídlí v Dolní Dobrouči nedaleko Ústí nad Orlicí, poptávkami se to však v malé obci poslední dobou jen hemží – Velebného společnost patří k největším producentům kyseliny hyaluronové na světě. Ročně jí vyrobí asi 25 tun, přesto není schopna uspokojit všechny. Chystá proto miliardovou investici do nové výrobní linky. Firma loni vykázala čistý zisk přibližně 370 milionů korun.
Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun
- věk: 76
- obor: farmacie
- zdroj majetku: Contipro
82.–88. Sotirios Zavalianis
Zavalianis je zakladatelem a jediným akcionářem zdravotnického holdingu Akeso, druhého největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče v Česku. Loni jeho obrat dosáhl 5,5 miliardy korun, EBITDA se vyšplhala na tři čtvrtě miliardy korun. Do holdingu patří mimo jiné nemocnice v Berouně a Hořovicích. Letos vydal dluhopisy až za 1,5 miliardy korun na další rozvoj.
Hodnota majetku podle e15: 8 miliard korun
- věk: 59
- obor: zdravotnictví
- zdroj majetku: holding Akeso
76.–81. Roman Berger
Po smrti svého otce Otta v roce 2023 se stal majoritním vlastníkem největší slovenské sázkové kanceláře Niké, jejíž jméno má ve svém sponzorském názvu i nejvyšší tamější fotbalová soutěž. Společnost loni zvýšila svůj čistý zisk téměř na 42 milionů eur, tedy více než miliardu korun, bezmála o sedmnáct milionů eur více než v předchozím roce.
Hodnota majetku podle e15: 9 miliard korun
- věk: 60
- obor: sázkařský byznys
- zdroj majetku: Niké
76.–81. Dušan Palcr
Stojí v čele české developerské společnosti J&T Real Estate CZ, jež v létě 2025 zahájila výstavbu nové čtvrti na pražském Rohanu s investicí přes patnáct miliard korun. Zároveň vede skupinu JTZE, která je druhým největším zemědělcem v zemi, a k tomu je akcionářem J&T Private Equity Group. Působí také jako předseda dozorčí rady fotbalového klubu AC Sparta Praha a je prezidentem České rugbyové unie.
Hodnota majetku podle e15: 9 miliard korun
- věk: 56
- obory: investice, reality
- zdroje majetku: J&T Real Estate CZ, JTZE, J&T Finance Group, J&T Private Equity Group
76.–81. bratři Petr a Pavel Šeborové
Dva ze tří „otců“ jedné z nejpopulárnějších počítačových her současnosti Euro Truck Simulator. Bratrům Šeborovým patří majorita ve vývojářském studiu SCS Software, jen sami by se do něj však nezařadili. Buď všichni, nebo nikdo, vysvětlovali s tím, že stejnou třetinu jako oni vlastní další spoluzakladatel Martin Český a bez něj by SCS Software nebyla tam, kde je. Její ziskovost je impozantní, provozní marže přesahuje padesát procent, což už nyní znamená téměř miliardový zisk EBITDA.
Hodnota majetku podle e15: 9 miliard korun
- věk: 53, 58
- obor: herní průmysl
- Zdroj: SCS Software
68.–75. František Fabičovic & Radka Prokopová
Manželé z jižní Moravy v roce 1998 založili firmu, která je nyní dnes největším výrobcem sanitární techniky ve střední a východní Evropě. Své výrobky exportuje do zhruba sedmi desítek zemí. Manželský pár se navíc nebojí ani akvizic. V roce 2021 přikoupil do skupiny společnost FV Plast vyrábějící potrubní systémy. Předloni manželé vstoupili i na realitní trh nákupem šesti prémiových budov v Praze a Hradci Králové.
Hodnota majetku podle e15: 10 miliard korun
- věk: 68, 55
- obory: sanitární technika, investice do realit
- zdroj majetku: Alca
68.–75. Zbyněk Knoll
Další ze třinácti spolumajitelů nejúspěšnější české sázkové kanceláře, jež těží z rostoucí tuzemské obliby hazardu – do kurzového sázení Češi loni vložili zhruba 145 miliard korun, o 10,5 procenta více než v roce 2023. Tento byznys ovšem loni ovlivnilo zvýšení speciální daně pro provozovatele sázkovek z 23 na 30 procent. Knoll je také majitelem Hradeckého jezdeckého klubu.
Hodnota majetku podle e15: 10 miliard korun
- věk: 62
- obor: sázkařský byznys
- zdroj majetku: Tipsport
68.–75. Miroslav Kurka s rodinou
Se svým otcem založil nedlouho po revoluci Prosperita Holding, jehož oborový záběr nyní sahá od energetiky přes reality a potravinářství až po retail. Koncern zahrnuje desítky převážně českých firem, mezi něž patří například Energoaqua, České vinařské závody, výrobce pracovních oděvů Otavan Třeboň nebo Moravskoslezská obchodní akademie v Ostravě.
Hodnota majetku podle e15: 10 miliard korun
- věk: 64
- obory: energetika, reality, potravinářství, školství, retail
- zdroj majetku: Prosperita Holding
63.–67. Dědicové Pavla Petery
Manželka Hana Peterová a děti Michaela Soukupová Peterová a Tomáš Petera zdědili podíl v Tipsportu v roce 2013 po úmrtí Pavla Petery, který stál u zrodu této firmy. Nejviditelnější je syn Tomáš, jenž byl osobním trenérem řady tenistů, například Petra Kordy nebo Bohdana Ulihracha. Sportovně založený byl i jeho otec, který byl dokonce trenérem československých basketbalistů.
Hodnota majetku podle e15: 11 miliard korun
- obor: sázkařský byznys
- zdroj majetku: Tipsport
53.–59. Jaroslav Beran
Jeden ze spolumajitelů největší tuzemské sázkové kanceláře Tipsport, která roste také na Slovensku. Veřejné pozornosti se Beran už nestraní jako dřív, loni v prosinci poskytl i první velký mediální výstup. Věnuje se rovněž filantropii: prostřednictvím své rodinné nadace podporuje například fond Kapka naděje, Člověka v tísni, ale také Nadační fond nezávislé žurnalistiky.
Hodnota majetku podle e15: 13 miliard korun
- věk: 68
- obor: sázkařský byznys
- zdroj majetku: Tipsport
43.–45. Manželé Václav a Jana Havlíčkovi
Dohromady mají jeden z největších podílů v berounském sázkařském kolosu, o jejich aktivitách mimo Tipsport toho ale nelze moc najít. Společně například působí v berounském golfovém klubu Eden a stejně jako ostatní majitelé Tipsportu jsou součástí nadace Prosport. Václav Havlíček je také majoritním podílníkem ve společnosti Valorem, která investuje do realitních a developerských projektů.
Hodnota majetku podle e15: 15 miliard korun
- věk: 67, 67
- obor: sázkařský byznys
- zdroj majetku: Tipsport
18.–19. Richard Háva & synové
Rodina Hávových v čele s otcem Richardem těží z rychlého růstu zbrojařského byznysu. Jakožto vlastníci skupiny Omnipol, pod niž spadá mimo jiné firma ERA zabývající se výrobou radarů nebo výrobce civilních letadel Aircraft Industries, jsou významnými hráči v leteckém průmyslu. Prostřednictvím maďarského HSC Aerojet, kde je minoritním podílníkem, má rodina i čtvrtinový podíl v Aeru Vodochody.
Hodnota majetku podle e15: 35 miliard korun
- věk: 68
- obor: zbrojní průmysl
- zdroj majetku: Omnipol
17. Jan Vild
Ve skupině nejbohatších Čechů se každý rok řada jmen opakuje, Jan Vild mezi ně ale nepatří. Nováček v žebříčku téměř nepozorovaně vybudoval obří hi-tech zdravotnickou skupinu, jež v Česku, Rakousku a Bulharsku vyrábí přístroje pro estetickou medicínu, fyzioterapii nebo kardiologii. Letos Vild plánuje vyrobit téměř padesát tisíc výrobků. Vizi úspěšné byznysové budoucnosti opírá mimo jiné o 500 vývojářů.
Hodnota majetku podle e15: 42 miliard korun
- věk: 56
- obor: zdravotnická technika
- zdroj majetku: BTL
14. Peter Korbačka
Peter Korbačka je akcionářem J&T Private Equity Group a stojí v čele slovenské developerské společnosti JTRE (J&T Real Estate). Společnost má za sebou více než padesát projektů v devíti zemích v celkové hodnotě přes 1,6 miliardy eur a je mimo jiné vlastníkem Eurovey, největšího obchodního centra na Slovensku. V roce 2024 se Korbačka stal vlastníkem hokejového klubu HC Slovan Bratislava.
Hodnota majetku podle e15: 49 miliard korun
- věk: 54
- obory: investice, reality
- zdroje majetku: JTRE Holding, J&T Private Equity Group
10. Martin Drda s rodinou
Obrovská poptávka po zbraních a také velkorážové munici, jejímž je skupina STV Invest jediným českým výrobcem, nahrává byznysu Martina Drdy. Provozní zisk se meziročně více než ztrojnásobil téměř na sedm miliard korun. Původní společnost STV Praha převzal před čtvrtstoletím po tragické smrti svého otce. Bylo mu tehdy 22 let. Ještě před válkou na Ukrajině byly kapacity skupiny nevyužité. Loni jí sice částečně chyběly komponenty, dnes už se ale stroje na výrobu velkorážové munice nezastaví, i proto skupina letos očekává další dvouciferný růst. STV se navíc nezaměřuje pouze na výrobu munice a granátů, její náplní jsou také generální opravy tanků a bojových vozidel pěchoty. Výhodou jsou i rozsáhlé skladovací kapacity pro munici a výbušniny. Mimo vojenskou divizi je důležitá společnost Poličské strojírny, která se zaměřuje především na pneumatické válce, ventily a další prvky a příslušenství pro dveřní systémy hromadné dopravy. Ani ta však nestojí zcela mimo hlavní záběr skupiny – součástí činnosti je i produkce mechanických součástí zbraní a munice. STV letos také uzavřela smlouvu na odkoupení polovičního podílu ve firmě Promet Tools, jež drží 35 procent akcií v kopřivnické společnosti Tatra Trucks. Většinový podíl v automobilce patří skupině CSG Michala Strnada, se kterou se ale Promet dlouhodobě neshoduje na budoucím směřování této firmy.
Hodnota majetku podle e15: 74 miliard korun
- věk: 48
- obor: zbrojní průmysl
- zdroj majetku: STV Invest