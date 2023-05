Mám rád bláznivé myšlenky a baví mě je uskutečňovat, říká developer Soural | e15.cz

Ze stavby do čela developerské společnosti vedla cesta Marcela Sourala. Jeho Trigema příští rok oslaví třicet let na trhu. Za tu dobu postavila přes dvě tisícovky bytů a právě chystá stavby, které se obrazně ani fakticky vůbec nedrží při zemi.

Kdo by nechtěl postavit největší dům v zemi? Takovou otázku pokládá šéf společnosti Trigema Marcel Soural, když se stočí řeč na Top Tower. Věžák plánovaný u stanice metra Nové Butovice míří do výšky do 135 metrů. A navíc bude snad nejextravagantnější bytovou stavbou, jaká kdy v Česku vznikla. „Jsem člověk, který má rád nejen zajímavé myšlenky, ale i ty hodně bláznivé nebo zdánlivě neuskutečnitelné. Mě pak baví je realizovat,“ přiznává se Marcel Soural.

U pásu a u plotu

Bez nadsázky se o něm dá říci nejen to, že firmu vybudoval od nuly, ale také to, že si stavařinu osahal vlastníma rukama. Hned po dokončení studia na Fakultě stavební ČVUT pracoval zhruba dva roky jako stavbyvedoucí. Z tehdejšího Československa se ale rozhodl v roce 1991 vyrazit na zkušenou do Německa, kde první tři měsíce pracoval v továrně na výrobu železobetonových panelů. Někde tady, na dvanáctihodinových směnách u pásu, se zrodila jeho přízeň k prefabrikaci. V Německu vystřídal ještě několik firem, než se rozhodl vrátit domů.

V Praze nastoupil do německé firmy Hebel na pozici technika zodpovědného za uvedení jejich stavebních materiálů na český trh. Mířil ale výš. Vedení firmy proto navrhl založení společného podniku – Němci by zajistili finance, Soural know-how. Jeho nadřízení ho ale s díky odmítli, a tak se rozhodl odejít a v roce 1994 založil se dvěma kamarády vlastní firmu. Tři roky strávili opravováním pražských plotů, až v roce 1997 přišel průlom. Postavili první bytový dům s 32 byty v Radotíně.

Dnes je Marcel Soural již jediným vlastníkem firmy, která sice není co do objemu stavěných bytů tahounem trhu, od zbytku ji ale odlišuje někdy až provokativní design. Příkladem toho je i právě dokončovaný projekt nájemního bydlení Fragment na pražské Invalidovně, který je rozkročený mezi architekturou a sochařstvím.

Fragment, Invalidovna, vizualizace, Trigema, Magazín Nová Praha Autor: Trigema

Partnerství se sochařem

U projektu je už od začátku také umělec David Černý, který samotnou budovu doplnil o tři obrovské sochy. Podle Sourala spolu sochy a budova vzájemně interagují a vztah mezi nimi je rovnocenný – sochy nejsou pouze šperk na fasádě a dům není sochou. Tím nejikoničtějším projektem Trigemy by se měl v budoucnu stát již několik let připravovaný Top Tower – 135 metrů vysoký věžák prorostlý do obrovské železné konstrukce ve tvaru vraku lodi.

„Kdo by nechtěl postavit nejvyšší dům v republice?“ poukazuje Soural na to, že právě toto prvenství by se Praze s postavením Top Toweru vrátilo.

Věžák by měl vyrůst v těsné blízkosti stanice metra Nové Butovice, v lokalitě, kterou už Trigema během svého působení výrazně proměnila. Postavila zde rezidenční projekt SMART byty, galerii Czech Photo Centre nebo robotickou vinárnu Cyberdog, v níž je možné ochutnat i víno ze Souralova vinařství Dog in Dock ve Veselí nad Moravou. Všechny tyto projekty, tedy Fragment, Top Tower i projekt v Nových Butovicích, pojí kromě Trigemy také spolupráce se sochařem Davidem Černým.

Pracovní setkávání Sourala s Černým přerostlo v přátelství, a posléze i v založení společného architektonického studia Black n’Arch. „David mi jednou říkal, že by chtěl dělat sochy velké jako domy. Ateliéry, které oslovil s nabídkou spolupráce, ho ale odmítly. Tak jsem mu nabídl, že to zkusíme spolu,“ vypráví Marcel Soural.

Rodinní příslušníci vítáni

Holding Trigema dnes tvoří zhruba padesátka firem s kapitálem přes jednu miliardu korun. Jednou z nich je i Flatzone, který mapuje celý realitní trh v Česku. S nápadem přišel Souralův syn Vít a otcova firma mu ho pomohla zrealizovat. „Jsem přesvědčený o tom, že Flatzone bude jednou daleko větší než Trigema. Díky Flatzone a naší nedávné akvizici do Cenových map máme nejlepší datovou kostku na trhu,“ říká šéf Trigemy.

S Trigemou teď navíc spolupracuje i jeho dcera, která v loňském roce složila advokátní zkoušky. Oběma svým dětem plánuje Soural v budoucnu firmu předat. „V Trigemě jsou rodinní příslušníci vítáni, mohou ale pracovat jen na pozicích, na které stačí. Znamená to tedy to, že pokud budu mít manažera například obchodně zdatnějšího, než jsou moje děti, tak vždycky bude v tom žebříčku výš,“ vysvětluje Soural. Zatím si tedy vedení své firmy ponechá a potomkům nechá prostor pro slibně rozjeté projekty.

Sám jich má v hlavě taky mnoho. Jedním z nich je i již zmíněná prefabrikace. Trigema využila prefabrikované koupelny například na stavbě apartmánů ve Veselí nad Moravou. „Celé se vyrobí v továrně a pak se s pomocí jeřábů montují přímo do stavby. Takže kostička, šup a koupelna je hotová,“ popisuje Soural. Prefabrikaci plánuje v nadcházejících letech využívat i na další části staveb a své projekty tím nejen zrychlovat, ale i zkvalitňovat.