Výstavba udělala z Vysočan město. Chybí ale sportoviště a další vybavenost, říká místní | e15.cz

„Byl to nápad mého otce, který celý areál koupil před třiceti lety. Chtěl zde zachovat industriálního ducha a k tomu dopomohli architekti Štěpán Kubíček a Martina Buřičová ze studia Caraa, kteří jsou autory celé přestavby,“ vypráví o prvotní myšlence Monika Kočvarová. Ve čtyřech multifunkčních budovách našla útočiště celá řada grafických a výtvarných ateliérů a řemeslných firem. Sama Monika zde vede rodinnou tiskárnu a pokračuje v otcově myšlence.

Pragovka a vzpomínky na Trafačku

Podobná místa má ráda. Proto když se zeptám, jaká lokalita jí během dvou desítek let, které na devítce strávila, přirostla k srdci, bez váhání vybere Pragovku. Původní polorozpadlá fabrika, která vyráběla auta známá po celé Evropě, se podobně jako Areál Podkovářská stala útočištěm mladých umělců a kulturním centrem.

Podobnou pozici měla v minulosti Trafačka, kterou Monika zmíní hned vzápětí. Bývalá trafostanice a elektrorozvodna ČKD byla nejen galerií současného umění, ale i místem pořádání koncertů, přehlídek a divadelních představení. Po dvanácti letech provozu byla v roce 2012 vypovězena nájemní smlouva a budova musela ustoupit výstavbě developerského projektu Galerie Harfa od společnosti Central Group.

Proměnu deváté městské části, která je nyní stavebně nejaktivnější pražskou částí, Monika vnímá pozitivně. U některých projektů ji sice mrzí bourání podobné osudu Trafačky, na druhou stranu rozumí tomu, že rekonstrukce industriálních hal, mnohdy v havarijním stavu, je velmi nákladnou záležitostí a samozřejmě že ne všechny haly jsou k přestavbě vhodné.

Na piknik k rybníku

Jako velmi pozitivní hodnotí zkrášlení celé řady neprostupných a špinavých zákoutí, které jde ruku v ruce s developerskou výstavbou. „Vypíchla bych park Zahrádky, který se nachází nedaleko našeho areálu. Dřív to bylo zanedbané místo, kam bych se bála vejít, a dnes je to opravdu nádherný park pro pikniky, pro děti, je tam malá letní scéna a obnovený rybníček. Navíc navazuje přímo na zrekonstruovanou cyklostezku do Tróji a do Hloubětína,“ upozorňuje na obecně velmi ceněnou revitalizaci Rokytky. Úpravami prošla říčka v uplynulých letech, kdy také vznikla cyklostezka vinoucí se podél břehu.

Monika Kočvarová drží pěsti záměru radnice vytvořit centrum Vysočan, které sama dlouhodobě postrádá. „Nejvíce života kolem sebe koncentruje O2 aréna a metro Českomoravská, ale přirozené centrální veřejné prostranství tady chybí,“ hodnotí v krátkosti situaci. V současnosti jsou podle ní místa setkávání rozdrobena po celé městské části. Mladé spojuje právě Pragovka, ženy s dětmi kromě procházek kolem Rokytky často míří do parku Podviní.

Kde můžeme sportovat? Na střeše

Ten je dalším Moničiným oblíbeným místem. Sama dlouhá léta bydlela nedaleko a okolí Podvinného mlýna a bobové dráhy je pro ni synonymem klidu uprostřed Prahy. Na park přímo navazuje jeden z mála sportovních areálů v Praze 9. Naše průvodkyně to vnímá jako dluh, který má vedení městské části vůči svým obyvatelům. Za dobu, kterou Marie ve Vysočanech strávila, se sportovní vyžití na devítce vůbec nezlepšilo.

I proto je ráda, že Areál Podkovářská se může pochlubit také jednou unikátní sportovní vychytávkou a ke sportovní vybavenosti také trochu přispět. „Pokud váš můžu někam pozvat, tak určitě na naše střešní basketbalové hřiště,“ říká Monika a připomíná jeden z nejvýraznějších prvků celého areálu na střeše budovy C zrekonstruované v roce 2010. Návrh si dokonce odnesl z Grand Prix architektů ocenění v kategorii rekonstrukce.