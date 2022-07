Čeští investoři zbytečně brzy prodávají firmy do zahraničí, říká Tomáš Matějček z Mitonu | E15.cz

Skupina Miton patří mezi nejaktivnější investory do start-upů na českém trhu. Jedním z hlavních aktérů skupiny je Tomáš Matějček, pod nějž spadají například podíly ve start-upech Rohlík a Rossum. Žádné konkrétní plány a cíle však pro ně nemá. „Snažíme se budovat dobré firmy a zbytek se nějak stane,“ říká Matějček. Jedno však v Mitonu vědí jistě: s firmami budou zůstávat déle, aby pomohli vytvářet globální hráče a neprodávali firmy do zahraničí předčasně.

Akciové trhy padají, inflace roste, zkrátka obecně se ekonomická situace zhoršuje a vše spolu tak trochu souvisí. Jak to vypadá na startupovém trhu?

I v našem segmentu došlo k výrazné korekci. To, co se děje na akciových trzích, se obratem propíše i do venture kapitálu. Zatím ne všichni přijali změnu, občas jsou požadavky na mzdy nebo na investované peníze opravdu hodně vysoko, ale to je jen otázkou času.

Aktivita na trhu šla výrazně dolů. Spousta fondů, i když mají kapitál, teď čeká, co se bude dít, a snaží se udržet při životě společnosti, do kterých už investovaly, nebo využít vzniklých příležitostí. Nicméně dobré firmy, které mají dobrý fundament a jsou schopné růst, přístup ke kapitálu pořád mají a mít budou. Trh se úplně nezastavil.

Týká se tato zdrženlivost v chování fondů také Mitonu? Hledáte méně nové příležitosti a raději se staráte o stávající portfolio? Jak bude vypadat váš investiční rok 2022?

Jsme opatrnější, protože nevíme, co nás čeká. Nejsme ale typický fond, jelikož nejsme závislí na přístupu k vnějšímu kapitálu. Jsme proto o něco flexibilnější. Chceme být připraveni, abychom mohli nejen podporovat stávající firmy, ale také na případný nástup aktivity.

Celá řada subjektů bude chtít situace využít a to může oblast zase velmi rychle nastartovat. I my chceme investovat konzistentně dál, ale samozřejmě uvidíme, jak se bude situace reálně vyvíjet.

Teď jste popsal situaci mezi investory. Jak to vypadá přímo ve firmách, které máte v portfoliu? Musejí škrtat a třeba i propouštět?

Na pokles ekonomiky jsme byli částečně připravení, což se promítlo i do rozpočtů. Tušili jsme, že letošní rok nebude úplně růžový. Máme v portfoliu firmy, které jsou zasažené více, a firmy, které jsou zasažené méně. Některé z nich musejí škrtat. Jde také o to, jak umí být firma elastická. Některé firmy kopírují trh. Samozřejmě ty, jež získaly investici loni, jsou teď v krátkodobé výhodě.

My jsme hodně číselně založení, a díky tomu jsme relativně rychle schopní vědět, co se děje a že je potřeba udělat nějaká opatření. Kdo nezačal škrtat teď, bude škrtat později.