Kde hledat Smart City technologie? Češi na veletrhu v Barceloně ukázali, že úplně všude
Chytré městské technologie jsou všude a často nemusí být ani na první pohled viditelné. Zjednodušují každodenní život ve městech, ale mohou třeba i zachraňovat životy. Jak být „smart“ předvedly tuzemské firmy, univerzity a města začátkem listopadu na veletrhu Smart City Expo v Barceloně. Český stánek si zároveň odnesl také jedno ocenění organizátorů. Na úrovni státu jsou však v otázce Smart Cities stále velké nedostatky.
„Transformace měst je natolik komplexní výzvou, že ji jednotliví aktéři ani státy nemohou řešit izolovaně. Nestačí to však napsat do strategií – potřebujeme konkrétní projekty a platformy, na nichž se aktéři potkávají, překonávají bariéry, budují důvěru a učí se spolupracovat. Barcelonské expo s naší národní účastí tuto roli naplňuje,“ říká zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro Smart Cities a koordinátor české oficiální účasti Miroslav Scheiner.
Akce je nejvýznamnější událostí zaměřenou na transformaci měst a městské inovace. Pod pojmem Smart Cities, tedy chytrých měst, si však nelze představit jednu specifickou věc. „Horizontálně v sobě propojuje velký počet průmyslových odvětví i oblastí lidské činnosti. V zúženém pojetí jde o zlepšování života v městech zaváděním především technologických inovací,“ vysvětluje Scheiner.
To dokládá i široká škála oborů, v nichž působí čeští vystavovatelé. Představilo se například hned několik firem, které se zaměřují na dronové technologie – startup Dronetag, zabývající se detekcí dronů, společnost Eagle.One, která vyvíjí technologii pro jejich odchyt, nebo plzeňská městská společnost Drony SIT, pomáhající pomocí dronů složkám integrovaného záchranného systému například u pátrání nebo prohledávání zřícených budov.
V Barceloně se prezentovala i brněnská firma VisionCraft vyvíjející senzory pro detekci pohybu, které ve městech dokážou například měřit počty aut či chodců a dodávat tak data nezbytná pro efektivní řízení dopravy, díky čemuž je možné například eliminovat dopravní kolony. Ze stejného města přijel i startup Citymind vyvíjející AI chatbot, který využívá i řada obcí v Česku pro zjednodušení komunikace s občany, například město Kolín.
Z úplně jiné oblasti je zase firma E-Cafe Bike, která vyrábí elektrokola a současně s tím testuje také elektrický cargo vozík, který lze upevnit za kolo a pomocí něho tak například v centrech měst efektivně provádět zásobování bez nutnosti použití dodávek či nákladních aut. Na místě ale nechyběli i největší české firmy. Prezentovala se například Škoda X, dceřiná firma Škody Auto zaměřující se na vývoj mobility a digitálních služeb.
Ocenění pro český stánek
Český stánek, na kterém se celkem prezentovaly více než tři desítky tuzemských firem, sedm univerzit i města – konkrétně Praha, Brno, Plzeň a Říčany –, zároveň získal v konkurenci dalších více než 140 zemí i cenu pořadatelů Green Exhibitor Award za nejvíce udržitelný stánek. Stejné ocenění navíc získal i loni při své premiéře na veletrhu.
„Náš koncept důsledně vycházel z principů cirkulární ekonomiky. To nás vedlo jednak k minimalismu z hlediska objemu použité stavební hmoty expozice a jednak k nasazení velmi neobvyklých materiálů založených na upcyclingu. Jednalo se například o české panely PackWall z lisovaných nápojových kartonů, které tvořily většinu podlahy a stěn, nebo rovněž české desky z taveného plastového odpadu od firmy Plastic Guys,“ popisuje Scheiner.
Ozdobou stánku byly velkoplošné malby siluet českých měst vytvořené španělskou umělkyní. Ty vznikly použitím přírodních barev z červené řepy, třešní, zelí, kurkumy nebo špenátu.
Budoucnost českých Smart Cities
Příští vláda by se podle Scheinera měla zaměřit zejména na vytvoření týmu s koordinační kompetencí a produkční kapacitou včetně potřebných zdrojů pro realizaci strategických aktivit, které tvoří ekosystém Smart City technologií. Ten by měl být centrální mozkem, ale i disponovat základními exekutivními schopnostmi. „V současné chvíli je absence takové kapacity hlavní překážkou dalšího rozvoje,“ vysvětluje. Nyní se problematice chytrých městských technologií věnují lidé napříč ministerstvy, ale bez jednoznačného organizačního zastřešení.
Příklad je podle něj vhodné hledat ve Finsku, které patří v oblasti Smart Cities k nejlepším zemím na světě. „Nyní je to zhruba jako mít hokejový tým bez trenérů. Navíc v případě Smart Cities je ten tým obzvlášť velký, když jen měst a obcí máme v Česku přes šest tisíc. Logickou možností by bylo snížení počtu obcí, což by mělo velký potenciál systém zefektivnit, ale toto téma se v našem prostředí ukazuje dlouhodobě jako neprůchozí,“ dodává.
Hlavní vládní iniciativou na podporu tuzemských chytrých měst je v současné době projekt PilotInnCities. Jedná se o otevřenou soutěžní výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu a nasazuje inovace startupů přímo do měst napříč republikou. Každou podpoří částkou maximálně 20 tisíc eur, tedy asi půl milionu korun. Dalším projektem je BVV Living Lab, který zaštitují Veletrhy Brno.
Právě na brněnském výstavišti se každoročně v červnu koná i česká Smart City akce s názvem Urbis. Zástupci Veletrhů Brno zároveň stihli v Barceloně podepsat memorandum se španělskou protistranou, které do budoucna počítá s větší spoluprácí mezi oběma událostmi.