Pandemická krize výrazně urychlila přechod na on-line obchodování. Ti, kteří digitální košík nikdy nepoužili, do něj začali poprvé v životě naklikávat zboží. A ti, kteří už byli na on-line nákupy zvyklí, utráceli víc. Vývoj, jenž by za normálních okolností trval několik let, prosvištěl trhem e-commerce za pár měsíců. Jaké trendy nyní hýbou světěm e-commerce?