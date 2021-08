IKEA v Česku hlásí vyprodáno. Ve skladech chybí stovky výrobků | E15.cz

Vůbec největším problémem je nyní nedostatečná kapacita námořní dopravy. „Snažíme se na situaci reagovat všemi možnými způsoby na globální i lokální úrovni - pronajímáme lodě, pořizujeme kontejnery využíváme alternativních dopravních cest. Ale ani to k vyřešení situace nestačí," vysvětluje Šašek.

Problémy s dodávkami do Česka, ale také do Maďarska a na Slovensko, se podle Šaška týkají stovek produktů. Největší nouze je přímo o nábytek, který představuje hlavní prodejní artikl.

Situace je pro švédský řetězec o to náročnější, že od začátku pandemie výrazně vzrostl zájem Čechů o zboží z Ikea. „Také to je jedním z mnoha faktorů, který k nedostatku některých výrobků přispívá,“ dodává Šašek.

Kdy se situace vrátí do normálu, zatím firma nedokáže s jistotou předpovědět. „Děláme vše pro to, aby tomu bylo co nejdříve. Objednáváme u našich dodavatelů větší objemy zboží a neustále vylepšujeme logistiku,“ popisuje Šašek.

IKEA: zajímavosti, které jste nevěděli o švédském gigantu

Ikea: zajímavosti, které jste nevěděli o švédském gigantovi • VIDEO Videohub

Pandemie se pro švédský řetězec stala velkou výzvou. S uzavřením českých obchodů musela IKEA najednou odbavit přes 30 tisíc on-line objednávek týdně. Řada zákazníků si na řetězec stěžovala, že v jejich vyřizování selhal.

Situace nakonec přiměla nábytkářského giganta k velkým změnám. Švédská společnost v Česku v následujících třech letech investuje miliardu korun do vylepšení svých služeb. Výrazně se přitom zaměří právě na on-lin nákupy.

U prodejen v Praze a v Brně se v nově začaly objevovat samoobslužné výdejní boxy, kde si lidé mohou vyzvednout zboží nakoupené na internetu. Další novinkou je takzvaný „Ikeatruck“, který od konce dubna rozváží zboží na Moravě a ve Slezsku. Zákazník si zboží vybere, objedná na webu a pro dopravu si zvolí službu Klikni a vyzvedni.

Skandinávská firma však digitalizovala už před covidem. O tom, že „IKEA investuje jako nikdy předtím” do svých digitálních platforem, mluvil začátkem loňského roku pro časopis Fast Company Jasper Brodin, globální šéf Ingka Group. To je holding, který provozuje všech 445 obchodů IKEA po světě s celkovou hodnotou 39,6 miliard eur.