Uzavření většiny obchodů a provozoven kvůli pandemii COVID-19 nekompromisně zavelelo: jde se na internet. V oborech, kde se elektronické obchody masivně zaváděly už dříve, to šlo dobře. Náročnější to bylo v oblastech, v nichž se s fungováním on-line ani příliš nepočítalo. Přesto se to povedlo třeba prodejcům aut, restauratérům a lékárnám.