Škoda nebude do aut dávat navigaci. K dispozici bude za poplatek | e15.cz

Druhá generace mladoboleslavského SUV využívá novou verzi infotainmentu MIB4, který bude trvale připojený k internetu, což umožní rozšířit službu Škoda Connect.

„Snažíme se hledat funkce na přání a dáváme zákazníkům možnost objednat si je online,“ řekl v rozhovoru na toto téma šéf prodeje a marketingu Martin Jahn během představení modelu Kodiaq v Berlíně. Kromě stažitelné navigace hodlá Škoda prodávat například adaptivní tempomat či automatické stmívání světel.

Automobilka se zatím nerozhodla, zda bude za uvedené příplatkové služby požadovat měsíční předplatné, nebo jednorázový poplatek. „Obojí je možné,“ řekl Jahn. Připustil, že pro Škodu jde o specifickou oblast podnikání. „Zájem je, ale není to nic, co by měnilo život. Je to něco, co testujeme,“ uvedl. „Pro mě je důvodem, proč si lidé kupují auto, to, jak se v něm cítí, jak jezdí a kolik zavazadel pojme, ale je třeba to prozkoumat.“

Podle Jahna si majitelé elektromobilů stahují funkce častěji než majitelé vozidel s klasickým pohonem. Škoda by se sice mohla satelitní navigace úplně zbavit, ale nechce zcela přenechat navádění k cíli společnostem Apple a Google. „Někteří lidé sice nebudou nikdy používat nativní navigaci, ale my se tohoto prostoru nechceme vzdát,“ řekl.

Škoda zkouší placené funkce

Škoda poprvé experimentovala se „stahovatelnými“ funkcemi u Octavie, která má systém MIB3 (má jej také Volkswagen ID 3). Majitelé si mohli za jednorázovou platbu stáhnout automatické stmívání světlometů a přidat další barvy do ambientního osvětlení interiéru.

Výrobci automobilů stále častěji nabízejí možnost aktivovat si softwarové, a dokonce i hardwarové funkce až po zakoupení vozu. Argumentují tím, že majitelé tak nemusí platit za něco, co nepotřebují – například za nativní satelitní navigaci, když většina řidičů pro tyto účely využívá mapy od Google nebo Applu skrze Android Auto, resp. Apple CarPlay.

Nabízení některých funkcí za poplatek však bývá přijímáno se smíšenými reakcemi. Například BMW ustoupilo od svého rozhodnutí zpoplatnit přístup k vyhřívaným sedadlům, kterými jsou již vozy vybaveny, neboť zákazníci reagovali na tento krok příliš rozhořčeně a kriticky.

