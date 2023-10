Volkswagen šetří, pocítí to i Škoda Auto. Řeší se bonusy i místa | e15.cz

Napjatá situace v koncernu Volkswagen, která vyplývá mimo jiné ze slabší poptávky po jeho elektrických vozech, nutí vedení skupiny k výraznějším úsporám. Šéf koncernu Oliver Blume měl například pověřit šéfa hlavní značky Volkswagen Thomase Schäfera zlepšením výsledků o deset miliard eur, jak uvedl list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na úspory se ale tlačí uvnitř celého koncernu. Ve hře tak zůstává možné rušení závodů i další propouštění, tvrdí odbory Škody Auto ve svém pravidelném týdeníku. Kolektivní vyjednávání čeká českou automobilku a odboráře v následujících týdnech. Zástupci zaměstnanců hovoří o možných stávkách, pokud by se jednání prodlužovala.

Škodovácké odbory odkazují na jednání výboru pro skupinu velkoobjemových značek koncernu, kterého se zúčastnil i odborový předák Jaroslav Povšík. Do skupiny těchto značek patří kromě mladoboleslavské automobilky také Volkswagen, Volkswagen užitkové vozy, Seat a Cupra.

„Nikdy už nebudeme žít tak, jako jsme žili doposud – každý rok přidání, bonusy, automaticky smlouvy na dobu neurčitou, vše bude jinak. O pracovní místa se bude muset na všech úrovních více bojovat. Bude pro osazenstvo opravdu těžké mít víru, že jdeme správným směrem, ale také odvahu tímto směrem jít,“ píší škodovácké odbory.

Optimismus podle nich z koncernu mizí, spíše se sčítají škody, které skupinu provázejí od vypuknutí kauzy Dieselgate v roce 2015. Výbor měl projednávat mimo jiné pokulhávající rentabilitu a nutnost lépe sladit hardware vozů s jejich softwarem.

Zatímco Škoda nemá se ziskovostí zásadní potíže – začátkem roku se dokonce pohybovala na úrovni osmi procent, později kolem šesti –, hlavní koncernová značka Volkswagen vytváří provozní marži jen kolem tří procent. Obzvláště v době, kdy skupina potřebuje spoustu peněz na investice do elektromobility, je takový výkon nedostačující. Růst ale musí marže obou značek. Škoda se má dostat na deset procent, jak uvedl její šéf Klaus Zellmer pro Handelsblatt, Volkswagen se má v příštích letech vyšplhat k 6,5 procenta.

Aby se tak stalo, musí Schäfer ušetřit již zmíněných deset miliard eur. Podle Frankfurter Allgemeine Zeitung toho má značka dosáhnout mimo jiné úsporami u zaměstnanců, v oblasti vývoje a prodeje, administrativy a přípravy výroby. Důsledkem toho by prý mohlo zaniknout až čtyři tisíce pracovních míst. Volkswagen tato zjištění frankfurtských novin nicméně popřel.

Úniků informací o plánovaných škrtech se ale z koncernu dostává do médií více. Manager magazín například již dříve uvedl, že Schäfer počítá se snížením počtu zaměstnanců o šestnáct tisíc během pěti let. Například ti, kteří odjedou kvůli vyššímu věku do důchodu, nemusí být vždy nahrazováni.

„Úspěchem číslo jedna do budoucnosti bude, pokud nezavřeme ani jeden závod. Středním rizikem je, že některé ze závodů bude nutné zavřít, ale sekundárně vyřešíme zaměstnanost. Další stupeň rizika je, že některé ze závodů přivřeme, a to ostrou racionalizací přes personál – snížením počtu směn,“ uvádějí škodovácké odbory. Končí už například výroba elektrických vozů v kdysi vlajkové „skleněné manufaktuře“ v Drážďanech.

Škodu a odboráře čeká v následujících týdnech kolektivní vyjednávání. Jeho výsledek představí zástupci zaměstnavatele i zaměstnanců na konci listopadu na podnikové konferenci. Jednat se bude například o dohodách o roční pracovní době, flexikontu, rozpočtu na sociální výdaje, o pravidlech poskytování bezúročných zápůjček na bytové účely a dalších dohodách, které vyprší s koncem tohoto roku.

„V případě, že by se jednání začala hroutit, či neadekvátně prodlužovat, potřebujeme, aby osazenstvo bylo připraveno jít do všech forem Podnikovou radou navržených protestů, případně krátkodobé či dlouhodobé stávky,“ vyzvaly odbory.

Škoda zaměstnává asi 35 tisíc osob. Od ledna do září se Škodě podařilo navýšit dodávky vozů na světových trzích meziročně o téměř osmnáct procent na 642 200 vozů.