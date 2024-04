Proč jste nově zřídili poradenský tým, který pomáhá farmářům a zemědělským podnikům?

Poradenství je budoucností obchodu. Chceme zákazníkům nabídnout službu s vysokou přidanou hodnotou. Klasický obchod, kdy se snažíte přesvědčit pouze technickými parametry stroje, je pryč. Dnes tyto údaje zemědělec ještě před samotným nákupem moc dobře zná. Nasloucháme proto jeho potřebám a srovnání, podporu, radu i zkušenosti aplikujeme v individuálním přístupu. Z prodejců jsou tak spíše poradci, kteří v nabídce musí zohlednit veškeré proměnné a řešení pro daného zákazníka najít nejlepší.

Čím hodláte přesvědčit zákazníka, aby nakupoval zrovna u vás?

Právě těmi službami. Ať jde o obchod či servis, ať to jsou náhradní díly nebo poradenství či péče o něj. Není to tak, že chceme komukoliv prodat stroj, traktor nebo mlátičku a pak nás přestane zajímat. Chceme, aby zákazník vnímal, že je mezi námi vztah. Známe se, víme, s čím si můžeme pomoci a kde je naše přidaná hodnota. Zákazník je ochotný za kvalitní službu zaplatit férovou cenu a je spokojený.

Zajímají se vaši zákazníci o ochranu životního prostředí a zachování biodiverzity?

Určitě. Odpovědí je precizní zemědělství. Jeho základem je znalost půdy, její struktury a charakteru. Jedno pole může mít různé části, které potřebují jinak hnojit či ošetřovat. Zase jsme u moderních technologii. Moderní kombajn díky svým senzorům vytváří sklizňovou mapu, rozpozná výnos na konkrétním místě. Klíčem ke všemu jsou data. Na nich funguje digitální farma, kde máte o všem přehled. Evidujete vše, co se na pozemku děje: přejezdy, hnojení, nasazení ochrany i výnosovou mapu. Přesně víte, v jakém místě je půda bonitní, jak tam která rostlina prosperovala a jaký dala výnos. Když ke zkušenostem přidáte data, můžete šetřit peníze, a přitom mít vyšší výnos. To je precizní zemědělství.

Většina zemědělců je starších 55 let a noví přicházejí jen pomalu. Jsou ti starší otevřeni inovacím?

V precizním zemědělství se krásně propojují zkušenosti předcházejících generací farmářů i agronomů, kteří na půdě pracovali a znali ji, s novou technologií. Nakonec to může být kombinace, ve které vyjde ekonomika hospodaření, dokonce vás může posunout až k ekologickému hospodaření, protože pomůže snížit množství hnojiv a postřiků, zátěž půdy. Půda vždy byla základ.

Je tento postup řešením, jak se vyrovnat s úbytkem pracovníků v zemědělství?

Ano. Určitě. Myslím si, že traktor bude jedním z prvních strojů fungujících v autonomním režimu. Má výhodu, že se pohybuje mimo veřejné komunikace na soukromém pozemku. Stroje na poli už spolu komunikují. Kombajn dnes dokáže „zavolat“ traktor s vyvážecím vlekem a srovnat si jej vedle sebe. A za kombajnem může jet druhý traktor a dělat třeba podmítku. Taková technologie je už prakticky připravená a podle mě je otázkou velmi krátkého času, kdy ji uvidíme v praxi na polích. V zemědělství ubývá lidí a toto je řešení, jak zvládnout potřebnou produkci potravin.

Existuje konkrétní příklad?

Třeba VitiBot, autonomní robot pro práce ve vinicích. V polovině dubna roku 2024 jsme předávali zákazníkovi třetí takový stroj. Má v sobě umělou inteligenci, keře vinné révy okopává, likviduje plevel a obstará i postřik před škůdci. Do pohybu se pouští pomocí zařízení, které vypadá jako smartphone. Je to další střípek do mozaiky, jak se odlišit od hromadné produkce vína, jak získat konkurenční výhodu. To, co by člověk dělal celý den, zvládne robot za několik hodin. Náklady na jeho provoz nejsou navíc nijak závratné. Zvládne se postarat o několik hektarů pozemků bez ohledu na hustotu řádků.

Stále více se mluví o udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy. Daří se vám to?

Podařilo se nám v Hustopečích osadit střechy budov tří středisek fotovoltaickými panely, zároveň jsme zprovoznili dvě vysokorychlostní nabíječky, které umožňují v jednu chvíli nabíjet až čtyři osobní vozy. Byli jsme tak jedni z prvních, kteří tuto možnost u dálnice D2, nabídli.

Jak důležitá je pro společnost AGROTEC Group certifikace AAA Platinum Dun & Bradstreet, dříve Bisnode?

Vyjadřuje ekonomickou a finanční stabilitu naší firmy. Je pro nás jakousi zpětnou vazbou, že to, co děláme, má smysl. A je také závazkem do dalších letech tuto vysokou kvalitu udržet i nadále. Zároveň je výhodou při navazování nových vztahů s novými partnery a není rozhodující, zda s domácími nebo zahraničními.

Martin Rada (57)

Generální ředitel AGROTEC Group a předseda představenstva společnosti AGROTEC. Vystudoval obor spalovací motory na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně. Ve společnosti pracuje od roku 1991, od roku 2007 na pozici ředitele společnosti.