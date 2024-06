Po začátku energetické krize stoupl zájem o klimatizační jednotky

Loni jste oslavili 15 let vzniku společnosti. Co tomu předcházelo?

V oboru klimatizačních systémů se pohybuji již přes třicet let a společnost CLIMART vznikla vlastně z donucení. Odešel jsem z určitého místa a nezbylo, než začít podnikat.

Jak se vstupuje, sice se zkušenostmi, ale přece jen do tvrdě konkurenčního prostředí?

Začátky byly těžké. Velmi těžké. Nemáte kapitál, nemáte historii… Pro banky a kreditní pojišťovny dodavatelů jste nikdo. Na složení základního kapitálu jsem si musel půjčit od kamaráda. Naštěstí jsem našel pochopení u našich zákazníků, kteří mi řekli, že takzvaně neobchodují s IČ ani s logem, ale s lidmi, které znají, věří jim a kteří tvoří danou firmu. Po šestnácti letech mohu hrdě prohlásit, že CLIMART je etablovanou a stabilní společností, jejíž roční obrat se dlouhodobě pohybuje přes 100 milionů korun.

Co bylo v začátcích vašeho podnikání nejobtížnější? Přesvědčit kolegy, aby se s vámi vydali novou cestou? Případně zákazníky?

Překonat těžkosti. Ale od začátku jsme měli a stále máme komparativní výhodu v podobě skvělého know-how ve spojení s perfektním týmem zaměstnanců.

Co všechno lze řadit pod pojem klimatizační systémy?

Asi vše, co nějakým způsobem upravuje mikroklima nebo jen teplotu nějakého média, se kterým se dále pracuje. Na příklad u technologických celků jde o teplotu a viskozitu oleje, formy při lisování nebo kleště svařovacích robotů. Výrobci vyrobí klimatizační nebo chladící jednotky či řídící systémy, pro nás je to polotovar a na nás je, jaký komplexní systém z něj vymyslíme. Naší specializací jsou systémy s přímým odparem chladiva pro administrativní budovy, banky. A pak si občas „střihneme“ nějakou továrnu, technologické chlazení, což je vždy výzva.

Na internetových stránkách společnosti píšete, že vytvářet projekty z oblasti klimatizací je pro vás uměním. Jak takové umění vypadá?

Snažíme se hledat to nejlepší řešení, a to ne vždy jen s ohledem na investici, ale především na budoucí provoz celého systému, nad čímž občas zvedají obočí developeři, kteří potřebují levně postavit. Naopak to zajímá provozovatele, přímé investory. Máme několik realizací, kdy se administrativní budovy dostaly do energetické třídy A díky našim klimatizačním systémům.

Vyvíjíte sami nějaké novinky? Či dají se ve vašem oboru nějaké očekávat?

Obor se neustále vyvíjí. Ať už technologicky nebo legislativně. Ze strany zákazníků i v našem oboru sílí akcent na snižování emisí CO2, vlastně celkově na plnění ESG. Výrobci klimatizačních systémů neustále posouvají své výrobky k dokonalosti, ale zatímco před třiceti lety to byly kroky mílové, dnes už se jedná o drobné krůčky.

A ten váš vývoj?

Aktuálně jsme vyvinuli systém dveřních clon a rovněž vytápěcích jednotek pro průmysl, které spojuje zdroj tepla – tepelné čerpadlo. Jak jsem uvedl výše, investičně je to náročnější, ale provozně se návratnost přibližuje ke třem letům provozu zařízení. Aktuálně s tím jdeme na trh a zejména zákazníci, kteří z různých důvodů preferují snížení dopadu svého provozu na emise CO2 mají naše systémy ve stále větší oblibě.

Je něco, co byste si netroufli „klimatizovat“?

Nevím, snad fotbalový stadion v tropech? Ne, opravdu, reálně víme, na co máme a do větších akcí se nepouštíme. A to jak technicky, personálně i finančně.

Kdo jsou vašimi nejčastějšími zákazníky? O co je největší zájem?

Náš typický zákazník je privátní investor, který ví, co chce nebo si nechá poradit. Na veřejných zakázkách se příliš nepodílíme, protože tam je to vždy jen o tom, kdo je při cenotvorbě odvážnější.

Musíte se při vašich realizacích ohlížet i na to, z jakých zdrojů přivádí zákazník energie?

Motorem našich systémů je elektrická energie, ale jak si ji zákazník pořizuje, je zcela na něm.

Stoupá s rozvojem fotovoltaických elektráren zájem také o klimatizační jednotky u malých zákazníků a systémů u těch velkých?

Zájem malých zákazníků stoupl po začátku energetické krize, ale aktuálně lze sledovat klesající trend zájmu zejména o tepelná čerpadla pro rodinné domy. Trh se přesytil. U těch velkých naopak zájem o komplexní energeticky účinné klimatizační systémy roste.

Získali jste certifikaci společnosti Dun & Bradstreet. Vítáte ji hlavně kvůli obchodním partnerům?

O skóringové hodnocení jsme si zažádali v roce 2017, kdy jej po nás kvůli své obří investici, jejíž jsme byli součástí z pozice dodavatele, požadovala společnost Nexen Tire. Od té doby se až na drobné výjimky pohybujeme na úrovni AAA, od roku 2020 trvale. Myslím, že naši partneři oceňují, že mohou obchodovat se stabilní společností.

Pomohla by vám tato certifikace při expanzi na zahraniční trhy?

Zatím nemáme tendence expandovat na zahraniční trhy, dostatečným je pro nás trh tuzemský.

Miroslav Švec (52)

Jednatel společnosti CLIMART pochází z Ostravy, kde vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Ekonomickou fakultu. Do roku 2008 pracoval jako obchodní ředitel ve společnosti PRAGOCLIMA.