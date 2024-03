Většina zákazníků e-shopu nákup nedokončí. Jak to napravit?

Internetoví obchodníci utrácejí za marketing, vymýšlejí, jak oslovit co největší počet zákazníků, aby prodali co nejvíc svého zboží a maximalizovali tržby. Výrazný zádrhel je přitom na konci nákupního procesu – v košíku. Podle studií zhruba 70 procent kupujících, kteří se dostanou až k výběru dopravy a platby, nákup nedokončí.

Fungující PPC kampaně, přehledné zobrazení produktů, jejich dobrá dostupnost a široký výběr – to jsou dobré předpoklady k tomu, že zákazníci e-shop najdou, vyberou si zboží a vloží ho do košíku. Podle studií dánského institutu Baymard však v té chvíli přibližně 70 procent kupujících obchod opustí, aniž by nákup dokončili. Důvody jsou různé a lze z nich vyčíst i kroky, které by měl obchodník podniknout, aby o takové množství dokončených nákupů nepřicházel.

Celých 48 procent z těch, kteří nakonec nenakoupí, e-shopy pouze prochází. Prohlíží si zboží a ukládá je do košíků pro porovnání nebo na později. Nakupovat ale nehodlá, proto je z pohledu studie irelevantní.

Z ostatních opět necelá polovina (48 procent) označila za důvod nedokončeného nákupu vysoké náklady na dopravu, případně jiné poplatky, jako daně, cla a podobně. Přibližně čtvrtina (26 procent) si nechce vytvořit v e-shopu uživatelský účet a 25 procent jich nedůvěřuje obchodu natolik, aby mu svěřili informace o své platební kartě.

Cesta k této skupině zákazníků je poměrně jednoduchá: stačí, aby obchod použil platební bránu, jež kupujícímu nabízí širší výběr platebních metod. Nedůvěřivce, kteří ochraně data ke kartě nedůvěřují, může přesvědčit třeba metoda bankovního převodu s okamžitým potvrzením platby, případně QR platba. Nebo některá z metod, jako jsou odložené platby, platba na tři splátky bez navýšení od platební brány Comgate a podobně. Ostatně, 13 procent zákazníků, kteří nakoupit plánovali, ale až k dokončení platby neprošli, uvádí jako důvod nedostatečný výběr platebních metod.

Ovšem 22 procent respondentů také odpovědělo, že nákupní proces nedokončili, protože byl příliš dlouhý a komplikovaný. I proto je vhodné nabídnout větší množství platebních metod, aby si uživatelé mohli vybrat. Vedle bankovních převodů se v tomto ohledu osvědčují například Apple Pay nebo Google Pay.

I když platební brána širokou nabídkou metod disponuje, dalším důležitým krokem vedoucím ke zvýšení počtu dokončených plateb je jejich hladká implementace. Také k ní přispívá platební brána Comgate – pomocí Checkout SDK je s ní možné nabízet Apple Pay a Google Pay přímo v košíku e-shopu bez přesměrování. Zákazník tak zůstává v jednom prostředí a celý proces dokončení platby je pro něj výrazně plynulejší.

O tom, jestli je e-shop úspěšný, či nikoli, rozhodují detaily. Správný výběr platební brány patří mezi ty nejpodstatnější – může totiž zachránit i několik procent tržeb, které by jinak obchodník ztrácel.