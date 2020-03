Cyklus Otevřená věda: Striatum – (Ne)známá část mozku | E15.cz

Mozek je úžasný orgán, který vědce dlouho fascinuje, a ještě nějakou dobu bude. Je až nepředstavitelné, že každý rok odborníci zjistí o mozku více, než se vědělo před začátkem roku 2000. A i tak lidstvo čeká dlouhá cesta k dokonalému pochopení mozku a jeho funkcí. Jelikož je mozek velice komplexní, výzkumy často musí jasně specifikovat, co konkrétně by chtěly zjišťovat. Jak látka jménem acetylcholin ovlivňuje ve striatu schopnost odnaučit se staré vzorce chování a místo nich se naučit něco nového, a často i výhodnějšího? A co způsobuje závislost na cukru nebo automatech? To je jeden z nich.