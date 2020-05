Kanada Anny Rybníčkové: Země zaslíbená, kde je každý vítán | E15.cz

Miliony lidí po celém světě sní o tom, že se někdy podívají do Ameriky. A nejen podívají – začnou tam nový život. Jejich sny však brzy naráží na tvrdou realitu – Spojené státy v posledních letech praktikují značně konzervativní imigrační politiku. Dostat se do Ameriky a začít si plnit svůj americký sen se tak pro mnohé ukáže jako běh na dlouhou trať s velmi nejistým výsledkem, který je navíc podmíněný tím, jak silný máte pas. Ne náhodou se proto řada lidí rozhodne zkusit své štěstí jinde – v Kanadě. Na rozdíl od USA je v současnosti Kanada k přistěhovalcům velice vstřícná. A to nejen těm z Evropy. Jaké má tedy možnosti průměrný Čech, který chce začít svůj nový život za oceánem? Čím je mladší, tím je vše jednodušší. A pokud ještě navíc jede v páru, možnosti se mu rozšíří o něco víc.

Kanada a Česká republika se těší vynikajícím bilaterálním vztahům. V letech 1948 a 1968 přijímala Kanada politické uprchlíky z Československa a po celou dobu komunistického režimu vytrvale pomáhala disidentům. Po roce 1989 jsou oficiální, osobní a rodinná pouta mezi oběma zeměmi ještě pevnější. – Velvyslanectví Kanady v České republice

Imigranti vítáni

Málokterá vyspělá země (snad až s výjimkou Německa) se chová takto vstřícně nejen k imigrantům z privilegovaných zemí Evropské unie, nýbrž i ze zbytku světa. Podle UNHCR Kanada v roce 2018 přijala nejvíce uprchlíků na světě. Možnosti pro lidi z rozvojových zemí, jak se dostat za oceán, jsou daleko širší a značně rychlejší než u jižních sousedů ve Spojených státech. Nutno podotknout, že pokud se místním daří relativně dobře, jsou k nově příchozím přátelští, vstřícní a ochotně pomáhají se začleněním do společnosti.

Co se týče nelegální migrace, nemá Kanada stejné problémy jako Spojené státy, jelikož nesousedí s žádnou turbulentní zemí. Nejčastěji se proto stává, že sem lidé přicestují legálně a po skončení víz tu zůstanou a dále pracují. Kanada se tomuto jevu snaží předcházet a nabízí různá „přechodná“ povolení platící mezi jednotlivými pracovními povoleními, aby lidé nemuseli přestat pracovat a měnit si status na turistu, zatímco čekají na vyřízení dalšího.

Pro občany ze států Evropské unie jsou možnosti emigrace do Kanady rozmanité. Nejsnazší cestou je pro většinu Čechů Working Holiday vízum, které se uděluje pouze jednou za život. Prakticky jediné podmínky, které musíte splňovat, je věk od 18 do 35 let, čistý trestní rejstřík a platný pas. Není proto divu, že právě o tyto víza je značný zájem a na roční kvótu 1000 míst se pokaždé přihlásí i více než dvojnásobný počet uchazečů. Vyhrát víza v následné loterii je tedy jen otázka štěstí. Udělují na jeden rok, během něhož můžete v Kanadě pracovat prakticky pro jakéhokoliv zaměstnavatele (s výjimkou sexuálních služeb), kdekoliv se vám zamane. Právě možnost svobodné volby je to, co Čechy do Kanady tak táhne.

Pokud do Kanady vyrážíte v páru, může se stát, že vízum vyhraje pouze jeden z vás. V takovém případě máte možnost najít si kvalifikovanou práci a partnera/partnerku sponzorovat na Common-law Open Work Permit, který se naváže na vaše vízum. Pokud v průběhu roku vaše druhá polovička přece jen vyhraje v loterii Working Holiday víza, můžete si další rok tuto situaci obrátit a zůstat tak v Kanadě o rok déle.

Další možností je vyjet na Work and Study program, kdy studujete na místní vysoké škole, a přitom pracujete na poloviční úvazek. Poplatky a školné se ovšem pohybují v rámci tisíců dolarů, tudíž tato varianta není zdaleka pro každého.

Když vám rok nestačí

Často se stává, že rok uteče jako voda a člověk by rád v Kanadě zůstal o něco déle nebo dokonce permanentně. V takovém případě zpravidla záleží na jediném – zda má kvalifikovanou práci.

Pokud se vám během roku podařilo najít dostatečně kvalifikovanou práci, která by splňovala podmínky imigračního úřadu a máte zaměstnavatele, který je schopný vás celý další rok zaměstnávat, můžete si požádat o Young Professional víza. Způsob získání pracovního povolení je prakticky identický s tím ve Working Holiday kategorii, snad jen s jediným rozdílem, a sice že do Young Professional loterie se zpravidla hlásí méně lidí a vaše šance na získání víza jsou řádově mnohem vyšší. Tento druh pracovního povolení už ovšem není otevřený a musíte po celou dobu pracovat pro konkrétního zaměstnavatele.

Pro pokračování vaší kanadské cesty se poté nabízí možnost Express Entry, ve které si žádáte o trvalý pobyt. Poté, co odešlete všechny potřebné dokumenty a zaplatíte všechny poplatky, trvá vyřízení vaší žádosti většinou půl roku až rok. Jakmile ovšem máte schválený trvalý pobyt v Kanadě, automaticky se dostanete na úroveň místních a jste také mnohem lépe zaměstnatelní na dlouhodobé pozice (u ročních víz se totiž často zaměstnavatelé ošívají, že se jim nevyplatí najmout někoho na několik měsíců, vyškolit ho, jen aby jim po roce odjel pryč). V této fázi už je jasné, že to s vaším novým životem v Kanadě myslíte vážně. Po trvalém pobytu pak už zbývá jediný krok – zažádat si o kanadské občanství.

Trpělivost, pevné nervy a připravit se na zklamání

Ale stejně jako všude na světě, i tady jste pod palcem imigračních úředníků, u kterých záleží jen na jejich benevolenci a na tom, jak se zrovna toho dne vyspali. Můžete mít všechny podklady v pořádku, ale pokud zrovna jeden dokument, který po vás chtějí, máte jen v elektronické podobě, může se docela jednoduše stát, že v lepším případě skončíte bez víz, v tom horším vás pošlou domů. Návštěva hranice z důvodu získání nebo prodloužení víz není nikdy příjemná a v české komunitě kolují rady, na který hraniční přejezd můžete jet a kterému se raději vyhnout. I přes následování všech rad ale můžete skončit v situaci, kdy si coby jako těhotná žena jedete na hranice prodloužit víza a imigrační úředník vám je nejenže zamítne, ale zároveň vás osočí, že jste do Kanady přijela jen vysávat sociální systém a pobírat dávky. I takové příběhy se tu stávají a člověk zkrátka musí zatnout zuby a pokud mu to situace dovolí, zkusit to jinde.

Samozřejmě se jen málokomu poštěstí projít všemi výše zmíněnými kroky až ke zdárnému konci bez zaškobrtnutí. A spoustě lidem se to nepodaří vůbec. Je potřeba opravdu cíleně mířit k tomu zůstat v Kanadě natrvalo. Z českých starousedlíků neznám prakticky nikoho, kdo by se na této mnohaleté cestě nepotkal s prohrou, vyhozenými financemi, zklamáním a nerozhodností, co dělat v případě, když zvolená možnost nevyjde. Řada lidí po několika letech odjede zpět do Čech, jen aby se později vrátili zpátky do Kanady a přeci to zkusili ještě jednou, znova, nějak jinak. Kanada má totiž nesporných kouzel opravdu mnoho – vyhlášenou kanadskou vřelost, vysokou životní úroveň, výborný sociální a zdravotní systém, skvělé možnosti pro šikovné nově příchozí a samozřejmě dechberoucí přírodu, kterou můžete objevovat celé roky a stejně vás vždy překvapí. A pokud ještě stále toužíte po Americe – Spojené státy jsou přeci hned přes hranici.