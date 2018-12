Martha Nussbaum: K současné krizi demokracie nám mají co říct antičtí filozofové | E15.cz

Americká filozofka Martha Nussbaum, která patří mezi nejvlivnější intelektuály dnešního světa, letos vydala knihu The Monarchy of Fear: A Philosopher Looks at Our Political Crisis (Monarchie strachu: Pohled filozofky na naši politickou krizi). Zabývá se v ní emocemi v politice a ukazuje, že emoce ovlivňují demokracii už od starověkého Řecka. I my v České republice můžeme dnes vidět, že emoce v diskusích o uprchlících, syrských sirotcích či Istanbulské úmluvě okupují rozhodování místo rozumu.