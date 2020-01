Nekonečný příběh integrace středopravých stran | E15.cz

Představitelé TOP 09 a STAN několik posledních měsíců intenzivně přesvědčují veřejnost o budoucí vzájemné spolupráci, o integraci pravého spektra, a dokonce o vládním angažmá. Po úspěšných projektech spolupráce při volbách do Evropského parlamentu a při pražských komunálních volbách je na obzoru další výzva − krajské volby. Stranám se však nedaří tvořit v krajích společné kandidátky. Znovu to tak ve většině krajů vypadá na umetenou cestu pro vládní ANO.

Obě strany si v nedávné době zvolily nové vedení, které mělo být symbolem obnovené spolupráce a zapomenutí na personální rozpory, po kterých se před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017 rozhodli kandidovat samostatně. Po slibných evropských a komunálních volbách to však opět vypadá, že personální rozpory v jednotlivých krajích zabrání vzájemné spolupráci.

Již v únoru Markéta Pekarová Adamová pro Český rozhlas prohlásila: „Je nutná spolupráce, vzájemná ochota a tolerance chyb, které nastaly.“ Dosavadní výsledky volebních jednání však naznačují, že ani rok 2020 nebude jiný a že i v tomto roce bude volební výsledek z velké části záležet na osobních rozporech.

Spolupráce nebude. Proč?

Půl roku před krajskými volbami se pomalu uzavírají volební spolupráce mezi rozličnými stranami napříč republikou. V Libereckém kraji oznámila společnou kandidaturu TOP 09 s lidovci, v Olomouckém kraji k sobě dokonce přizvali i Zelené. Ovšem očekávaný „motor integrace“ TOP 09 a STAN se zatím dohodl pouze v Karlovarském a Ústeckém kraji.

Původně TOP 09 oznámila společnou kandidaturu se Starosty i ve středu Čech, další týden však vyšlo najevo, že STAN pouze nabídnul TOP 09 místa na kandidátkách, což bylo pro jejich partnera nepřijatelné. S pompou oznámená spolupráce se tak pravděpodobně konat nebude.

„Pokud se budeme bavit přímo o TOP 09, tak je důležité si uvědomit, že je silná především v Praze a jejím okolí. V regionech nemá výrazné osobnosti ani silnou podporu,“ zdůrazňuje předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Právě v tom vyjádření zřejmě můžeme hledat důvody pro absenci vůle pro spolupráci – Starostové cítí, že TOP 09 pomalu mizí z volební mapy, a právě oni chtějí zaujmout její místo.

Už před zvolením Markéta Pekarová Adamová upozorňovala, že TOP 09 chce ke spolupráci přistupovat z pozice vyrovnaného partnera. „Bavme se o spolupráci na úrovni rovnocenného partnerství těchto stran. To neznamená, že TOP 09 bude podporovat něčí kandidátku, ale že budeme sestavovat společnou kandidátku.“ Dalo se tak čekat, že podobné nápady strana odmítne.

Pro Aktuálně.cz předseda Starostů uvedl, že podle představitelů STANu v Moravskoslezském kraji by dokonce mohla spolupráce s TOP 09 volebnímu výsledku uškodit. Nutno dodat, že Moravskoslezský kraj není ani pro jednu ze stran tradiční volební baštou, v posledních několika volbách se jejich výsledky pohybovaly v nižších jednotkách procent.

Opačného názoru je předseda ústecké krajské organizace TOP 09 Michal Kučera. „Předpokládám, že tento spojený subjekt by působil i dostředivě a přitáhl by i další voliče, kteří se třeba dnes obávají propadnutí hlasu.“ Právě Ústecký kraj je jeden z mála regionů, kde bude zřejmě spolupráce úspěšná.

V Olomouckém kraji byla spolupráce blízko, vyjednávalo se o ní už od letošního jara. Nakonec z velké koalice sešlo, podle Radka Sršně (STAN) bylo rozhodnutí o nespolupráci pocitové. „Hrály nějakou roli i zkušenosti z minula,“ uvedl pro iDnes.cz. K toleranci chyb, ke které vyzývala Pekarová Adamová, v tomto případě nedošlo.

Situace se kraj od kraje liší

Na uvedených příkladech lze snadno rozklíčovat, v čem tkví překážky spolupráce, jak také naznačuje vyjádření Víta Rakušana pro The Student Times: „Mají se zástupci ostatních stran odlišné zkušenosti, a proto se ty vztahy kraj od kraje liší.“ Jednotlivé krajské organizace se tedy řídí kraj od kraje dle osobních zkušeností se zástupci svých protějšků z TOP 09.

Celou debatu o spolupráci doprovází nekonečné debaty zástupců obou stran na sociálních sítích, které se nesou hlavně v duchu hesla „nedohodli jsme se za zavřenými dveřmi, tak na sebe alespoň veřejně budeme kydat špínu.“ Pro voliče opravdu složité momenty, kdy je nutné uvažovat o rozhodnutí držet svým hlasem jednu ze stran při životě.

Samozřejmě těžko dopředu hodnotit, jak celé volební klání dopadne, ovšem nelze se ubránit pocitu, že tak moc vzývaná „integrace pravého středu“ v České republice nikdy nevyjde. Nevyšlo to Čtyřkoalici, nevyšlo to Starostům a lidovcům v roce 2017 a zřejmě i další pokus se rozpadne ještě předtím, než by měl šanci ukázat, jak by voliči vzájemnou spolupráci ocenili. Kooperace TOP 09 a Starostů na začátku poslední dekády tak zůstane jediným úspěšným pokusem o společný postup.

Nezbývá tak nic jiného, než sledovat další dějství proklamací o spolupráci, a přitom se pomalu smiřovat s tím, že i tyto volby vyhrají politici z hnutí ANO. Ve volbách do Poslanecké sněmovny celou situaci dozajista ještě zkomplikuje projekt Jana Čižinského, který sice dle něj nebude politickou stranou, ale pouhou „politickou silou.“ Andrej Babiš tak může být klidný a dál si užívat svých jistých 30 procent, které žádná z politických stran zřejmě ještě dlouho neohrozí.