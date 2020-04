Průvodce karanténou: Které online platformy nabízejí vzdělávání zdarma? | E15.cz

V tyto nelehké dny, naplněné především sezením doma, člověk snadno upadne do apatie a nechuti k jakýmkoli aktivitám. Není se čemu divit, lidé se navzájem vyzývají k tomu, ať zůstanou uvnitř, jen aby to už brzy skončilo. Vlastníci šicích strojů jedou na plné obrátky, ale co ti ostatní? Co mají dělat ve volných chvílích, kterých najednou mají víc než dost? Samozřejmě je skvělé je trávit v blízkém rodinném kruhu, zvlášť po dlouhé době, kdy na sebe lidé pořádně neměli čas, ale ani tohle nevydrží po celou dobu (ne)dobrovolné karantény.