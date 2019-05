Recept na vymýcení chudoby? Zrovnoprávění žen | E15.cz

Nejčastěji jsou chudobou zasaženy africké ženy – zásadně totiž pracují v zemědělství, kde kvůli restriktivním zákonům mnoha zemí nemohou ani půdu oficiálně vlastnit, a proto jejich konečné zisky reálně neodpovídají tomu, co skutečně vypěstovaly. Pokud jsou ženy zaměstnány v jiných sektorech, jsou to ty význačně hůře placené. Příčina tohoto fenoménu je vcelku jednoduchá – vzdělání. Ženy zpravidla dosahují nižší úrovně vzdělání než muži, což mívá různé příčiny – fundamentální problém je však v tradičních rolích jednotlivých pohlaví.

„Obecně se dá říct, že vzdělání je pro rodiny vysněná meta. Každá rodina chce, aby jejich děti chodily do školy. Ne vždy mají ale dostatek peněz, aby do školy poslaly všechny děti, takže pak probíhá debata a následný výběr toho, kdo do školy půjde a kdo ne. Hodně často si vyberou kluky, protože ve spoustě tradičních společností má dívka cenu nevěsty, matky a někoho, kdo uklízí a pracuje v domácnosti. Dívky většinou do školy nechodí, nebo ji nedokončí, když rodině dojdou peníze,“ říká Tereza Hronová, mediální koordinátorka humanitární a rozvojové sekce Člověka v tísni.

Koncept ženské inferiority následně způsobuje to, že jsou dívky provdávány ve velmi útlém věku a ve stejném věku již procházejí těhotenstvím. „Dívky jsou často oddávány ještě jako děti před 18. narozeninami. Ať už v Kongu, Zambii nebo v Etiopii je běžné, že těhotenství zažívají už čtrnáctileté či patnáctileté dívky,“ tvrdí Dana Plavcová, zástupkyně regionálního ředitele Člověka v tísni pro Afriku. Podle ní to má poté v pozdějším věku negativní vliv na jejich postavení ve společnosti, protože jsou tak plně v moci svého partnera. Kvůli nedokončenému vzdělání za ženy vždy rozhoduje partner.

Věci se mění, ale nikdo tomu nevěří. S tibetským premiérem o historii, našich zemích a optimismu Co pro vás návštěva České republiky znamená? Je to země Václava Havla a jeho svatost Dalajláma zde byl přijat. Když byl Václav Havel prezidentem tak se s ním [Dalajlámou] zacházelo téměř stejně jako s hlavou státu. Je to také země Sametové revoluce a Pražského jara. Vidím tu tedy spoustu historie. A co je nejdůležitější – Čechům bylo kdysi řečeno, že nemají žádnou naději na suverenitu, protože Sověti jsou příliš silní. Je to tedy příběh Davida a Goliáše. Ale ti dobří vyhráli, malá země vyhrála. A tak na tom jsou také Tibeťané. Měnil se nějak váš vztah k České republice mezi jednotlivými návštěvami? Jde to dolů a nahoru, ale já myslím, že teď je to nahoře. Když jsem přijel poprvé, tak jsem vždycky říkal, že to, co se stalo Tibetu, by se mohlo stát České republice. A tenkrát tomu nikdo nevěřil. Všichni říkali, že Tibet je tak hrozně daleko. Teď lidé říkají, že se to děje i Čechům. Mluví se o tom, co je vlastně Čína, jak s jejím vlivem na nás a vůbec jejím působením ve světě naložit, že bychom se měli zasadit o dobré hodnoty. Peníze jsou důležité, ale morálka je stejně důležitá. Takže to je dobrá debata a jsem na správném místě. Ještě se vraťme k české historii. V roce 1938 čelila Československá republika následkům podpisu Mnichovské dohody, které se zúčastnily čtyři mocnosti, ale zástupci tehdejší Československé republiky neměli možnost se k tomu vyjádřit. Něco podobného, co pro ČSR znamenala Mnichovská dohoda, znamenala pro Tibet Sedmnáctibodová dohoda z roku 1950. Co si jako právní expert a politik myslíte o takovýchto paktech, o tom, že mezinárodní mocnosti jejich vznik připustily? Já myslím, že ta dohoda byla podepsána z donucení, což podle mezinárodního práva znamená Void Ab Initio, tedy nezákonná od samého počátku, protože ta dohoda nám byla vnucena, vyhrožovali nám invazí, kdybychom ji nepodepsali. Nicméně čínská vláda tento dokument neustále používá jako právní základ okupace. Takže jsou správné a nesprávné věci, zákonné a nezákonné, ale velice často převáží armáda nebo politická moc. A stejně tak, jako k tomu bylo donuceno Československo, jsme k tomu byli donuceni i my. „Symbolické není ‚jen symbolické‘. Symbolické je dobré.“ Když se vrátíme k proměnlivému vztahu České republiky a Tibetu, připomeňme si říjen 2016, kdy Českou republiku navštívil čínský prezident Si Ťin-pching. Česká policie byla tehdy instruována k zajištění vyvěšených tibetských vlajek. Dnes však u příležitosti vaší návštěvy vyvěšují tibetskou vlajku třeba budovy magistrátu hlavního města Prahy. Jak vnímáte tento obrat? Tuhle otázku dostávám často. Čína je natolik mocná a vy jste tak maličcí. Co s tím můžete dělat? A já vždycky říkám: Sovětský svaz se rozpadl, padla Berlínská zeď. Věci se mění, ale nikdo tomu nevěří. Tři roky od doby, kdy se zabavovaly vlajky, se nyní vlajka vyvěšuje. Proto jsme my, Tibeťané, věční optimisté. Neustále chováme naději, že se zítra věci změní k lepšímu. To je tibetský přístup k věci. To je velmi optimistické. Když mluvíme o lepších zítřcích – zítra byste se měl setkat s předními českými politiky. Pokud vím, tak jde o zástupce klubu 51 poslanců a senátorů. Co od tohoto jednání očekáváte? Bude jen symbolické, nebo plánujete i dohodu specifických kroků? Symbolické není „jen symbolické“. Symbolické je dobré. Lidé dnes už nedělají symbolické věci. Skutečnost, že tam budu fyzicky přítomný, i když si nemyslím, že tam bude přítomno všech 51 zástupců parlamentního klubu, je silným poselstvím pro Tibeťany v Tibetu, neboť se jedná o největší podpůrný parlamentní klub Tibetu v celé Evropské unii. Vy totiž říkáte: stojíme za vámi. A také říkáte čínské vládě, že nejde jednat beztrestně a myslet si, že to projde. Každý má spoustu práce, takže nevím, kolik členů parlamentu přijde, ale budou reprezentovat celou skupinu. A to je to správné poselství. Zmínil jste moc a sílu Číny a čínského nátlaku. Delší dobu už existuje iniciativa Pásma a Stezky. Myslíte si, že vztah České republiky a Tibetu nějak ovlivní, když se Česká republika do této iniciativy zapojí? Myslíte si, že bude moci efektivně podporovat Tibet? Já budu zítra vyprávět svůj příběh, jak nám čínská vláda slíbila jednu stezku, která propojí Tibet s Čínou. Bylo nám řečeno, že to přinese mír a prosperitu. Brzy jsme zjistili, že to přineslo daně, kamiony, tanky a zbraně. Okupace přišla skrze tuto jednu stezku. Takže tato stezka nebyla pro Tibeťany dobrá zkušenost. Pokud by Česká republika měla v úmyslu připojit se k této iniciativě, doporučoval bych, aby měla otevřené oči, přistupovala k tomu skepticky a také myslela na svoje národní zájmy. Dejte si pozor, aby se vaši lídři nenechali koupit. „Nesnadné dorozumívání s domovem“ V tomto ohledu může být pro jakési udržení otevřených očí slibné právě vaše zítřejší setkání s poslanci a senátory českého parlamentu. Když se vrátíme zpět k otázce Tibetu – dlouhodobě prosazujete přístup takzvané střední cesty, tedy autonomie Tibetu v rámci Číny. Víte, jestli s touto cestou souhlasí Tibeťané v Tibetu, nebo je to iniciativa exilové vlády a Tibeťanů žijících v exilu? Jak vlastně probíhá komunikace mezi Tibeťany v Tibetu a exilovou reprezentací? Do jaké míry vůbec může probíhat? Politika střední cesty usiluje o skutečnou autonomii pro Tibeťany. Tibeťané v Tibetu s tím budou souhlasit, protože to je lepší než to, co mají teď. Čínská vláda by ale musela dovolit v Tibetu referendum, kde by si Tibeťané mohli skutečnou autonomii odhlasovat. A jak tedy komunikuje exilová vláda s Tibeťany v Tibetu? Celkově je v exilu 30 procent Tibeťanů. Utekli nedávno, v posledních deseti, dvaceti letech. Takže většina z nich tam má rodiče, sourozence, rodinné příslušníky. Takže ty tisíce spolu komunikují. A také mnoho Tibeťanů utíká do exilu v Indii. A tak udržujeme komunikaci. Je to těžké, ale děje se to takto. Kdyby v budoucnu došlo k uznání skutečné autonomie Tibetu, jak by vypadal politický systém, který by tam byl zaveden? Snad by to byl demokratický systém. A myslíte, že by se do země hodila spíše zastupitelská, nebo přímá demokracie? Nebo je na takové úvahy ještě brzy? Je příliš brzy, protože potřebujeme najít s čínskou vládou nějaké řešení. Závisí to na tom, co oni řeknou. Ale kdybychom měli na výběr, byla by to plnohodnotná demokracie s parlamentem a vládou volenou lidem. Ještě mám jednu otázku na vaši osobu. Jako zástupce tibetského lidu, zvolený jeho duchovním vůdcem Dalajlámou, jakou roli hraje ve vašem životě, politickém i osobním, víra? Mě nevybral Dalajláma, mě vybral tibetský lid. Byl jsem nejdříve zvolen, poté jeho Svátost oddělila církev od státu a svoji politickou autoritu svěřil mému úřadu. Takže církev a stát jsou oddělené. Duchovno hraje zásadní roli v životě každého Tibeťana. Já nemohu říci, že jsem oddaný buddhista, protože se každý den nemodlím a nemedituji, ale přemýšlím a jdu svou cestou tak, aby to bylo v zájmu tibetského lidu. To je v podstatě buddhistický způsob uvažování. Je to duchovní příspěvek k tibetské věci. Ale z kulturního hlediska jsem buddhista a řídím se buddhistickými zásadami a hodnotami ve stylu svého vedení. Možná ten spirituální styl života přispívá k tomu, že Tibeťané udržují stále optimismus. To ano, ale aby byl člověk optimista, nemusí být věřící. I ateista může být optimista a může být i pozitivní. Poslední otázkou je, zda máte nějaké osobní motto? Equanimity, tedy rovnováha a vyrovnanost.

Těhotenství jako provinění

Konkrétně například v Tanzánii se situace pro mladé těhotné dívky navíc ztížila zákonem z roku 2017, který přímo zakazuje těhotným dívkám navštěvovat klasické školy. Jedinou možností je navštěvovat buď školy odborné, nebo předražené soukromé instituce. Dívky bývají běžně podrobeny těhotenským testům a v případě prokázání „viny“ riskují, že budou zatčeny – stejně tak i muži, kteří byli v tomto případě „spoluviníky“. V zemi, v níž je 31 % dívek provdáno před osmnáctým rokem života a každá čtvrtá dívka mezi patnáctým a devatenáctým rokem života počala dítě, může tato systematická změna pro mnohé z nich představovat ztrátu naděje na lepší život. Podle Terezy Hronové však „lepší život“ neznamená přímo život v blahobytu: „Záleží, jak člověk danou věc poměřuje. Jestli lepším životem myslí, že mají lepší úrodu než jejich rodiče, a jejich děti tak nejsou podvyživené, nebo jestli je to to, že si koupí kolo a jsou schopni dojíždět do vedlejšího města a prodávat tam něco, nebo jestli si pod tím člověk představí to, že děti jdou na střední školu do města a už se nikdy nevrátí do své vesnice. Je tedy těžké to zobecňovat.“

Stejně tak je těžké zobecňovat míru dobrovolnosti a příčiny vysokého počtu těhotenství mezi adolescenty.

„Lidé mají hodně dětí a brzo, aby jich stihli mít co nejvíc, protože rodina supluje nějaký sociální systém. Ve chvíli, kdy zestárnete v České republice, tak pravděpodobně budete pobírat důchod, budete mít nějakou záchrannou sociální síť, která vám pomůže. Kdežto na vesnicích v Zambii tohle nefunguje a rodiny jsou odkázané na svoje děti. Pro tyto lidi je to pojistka do budoucna, že se o ně někdo ve stáří postará,“ dodává Tereza Hronová.

Často je příčinou i chudoba. Když se dívka provdá a přestěhuje ke svému manželovi, představuje pro svou rodinu ekonomickou úlevu. Chudoba tak ale není nikdy eliminována – jestliže dívce mateřství zabrání v získání určité úrovně vzdělání, má následně menší šanci najít si výdělečné zaměstnání. Na zambijském Mbabala ostrově je právě chudoba a s ní spojená zahálčivost faktorem, který podnítil vyšší sexuální aktivitu mezi adolescenty, s níž vzrostl počet těhotenství. Jedná se o začarovaný kruh.

Antikoncepce jako lék na chudobu?

Různé organizace, jako nadace Billa a Melindy Gates či Family Planning 2020, věří, že receptem na snižování takzvaného teenage těhotenství a v konečném důsledku receptem na vymýcení chudoby v rozvojových zemích je plánované rodičovství. V prvé řadě je nutné jedincům poskytnout především jistou úroveň sexuálního vzdělání a následně zajistit širší dostupnost antikoncepce, ale také relevantních informací a služeb.

Jak řekla Melinda Gates: „Na individuální úrovni antikoncepce zlepšuje životy, na celkové úrovni transformuje ekonomiku.“ Předpokládá se, že díky přístupu ke kontraceptivům si budou ženy moci lépe naplánovat rodinný život, a tudíž dokončit své vzdělání a rozjet vlastní kariéru.

Podle Terezy Hronové tato strategie ale nemusí být vždy efektivní: „[Lidé] v tom vidí výhodu, mít hodně dětí. Zároveň je to věc kulturní – všechny generace měly hodně dětí. Když je vaše maminka i babička z deseti dětí, tak vám přijde normální mít hodně dětí. Ve spoustě komunit, i když je antikoncepce dostupná – můžete si ve zdravotním centru zadarmo vzít kondomy, tak to lidi nepoužívají, protože v té oblasti to není běžné a nikdo to nepoužívá. Berou děti jako dar od Boha, který jim zajistí lepší budoucnost.“

Nikaragujská aktivistka Francisca Ramírez: Nechci, aby nějaká čínská firma rozhodovala o tom, zda zemřu v chudobě „Tohle zažívají Nikaragujci každý den“ Dokud nebyl v roce 2013 vydán zákon č. 840, kvůli kterému vám byla vyvlastněna vaše půda, o politiku jste se nezajímala. Poté jste se ale zapojila do protestů a nyní představujete jednu z hlavních tváří Venkovského hnutí. Bylo těžké začít z ničeho nic bojovat proti velkým mezinárodním smlouvám? Pocházím z velmi chudé rodiny, v letech po válce jsme zažívali obrovskou bídu. Měla jsem pět sourozenců, o které jsem se musela starat. Celý den bylo nutné tvrdě pracovat. Člověk během dne často přemýšlel nad tím, jak asi jednou budou žít jeho děti. Jestli najdou práci, a pokud ji najdou, tak kde. Taková zkušenost člověka motivuje, aby se snažil zajistit svým dětem lepší podmínky, než měl třeba on sám, aby jim mohl odkázat půdu. Právě když byl v roce 2013 přijat zákon č. 840, obsahoval dvacet pět ustanovení, které popisovaly Nikaragujský průplav. Po přečtení mi došlo, že veškerou svrchovanost předáváme čínské firmě. Dovolili jsme, aby Čína rozhodovala o tom, co budeme dělat, jak budou pracovat naše děti a jaká bude naše budoucnost. Pošlapali tím naše práva. Mnohým z nás byl vyvlastněn majetek. Hektar nestál ani 50 dolarů a veškerý zisk šel čínské firmě. Nepřála jsem si, aby nějaká čínská firma rozhodovala o tom, zda zemřu v chudobě. To mě pohánělo, abych neustávala v práci. Místní si často nedovedou představit, že by je jejich zástupci zradili, ale je to tak. Mého syna unesli. Poté mi bylo vyhrožováno, že pokud nepřestanu se svými aktivitami, tak nás oba zabijí. Několikrát jsem skončila ve vězení. Ale Bůh mi dává sílu. Vím, že to, co teď prožívám, má svou cenu. Bojuji, abychom nastolili jinou vládu v Nikaragui. Takže velikost Číny, které čelíte, vás neděsí? My víme, že Čína je velmoc. Přesto by nejvyšší suverén každé země měl být lid. A ano, Čína, jako ostatní podobně zkorumpované země, je schopna čehokoliv. Proto doufáme, že jiné demokratické státy nám pomohou. Věříme v mezinárodní společenství. Jak situace s protesty v současnosti vypadá? Diktátor Ortega se dostal k moci roku 2006. Předtím se více než deset let Nikaragua rozvíjela. Vládla zde demokracie a přicházel pokrok. Za Ortegy však začal venkov chudnout. Vyvlastňoval půdu vesničanům, aby ji následně mohl prodat těžařským a elektrárenským společnostem nebo nyní čínské firmě kvůli průplavu. Začali jsme s protesty v roce 2013. Děláme blokády silnic, nenásilné pochody a podobně. Ortega se prokazatelně dopouští zločinů proti lidskosti – v Nikararagui je 700 politických vězňů, kteří jsou drženi v nelidských podmínkách. Jsou mučeni, nemají přístup k vodě, nemají přístup ke světlu. Dalších 500 lidí Ortegova vláda zavraždila. A mnoho lidí prostě zmizelo. V Nikaragui byli uvězněni i zástupci médií. Byly jim zabaveny počítače a veškeré vybavení. V zemi také nejsou žádné neziskové organizace, které by se zabývaly ochranou lidských práv. Všichni museli uprchnout. Jedinou výjimkou je místní katolická církev. V době, kdy jsme my, aktivisti, nemohli chodit ani do nemocnice, aby nám ošetřili zranění z protestů, jsme se obrátili právě na ni. A lidé z církve nám pomohli. Naneštěstí, když se to dozvěděla vláda, zahájila proti nim silnou dezinformační kampaň. Publikovali pomlouvačné fake news proti farářům i biskupům. Ortega navíc vytvořil speciální ozbrojenou složku, která se zabývá potlačováním nepokojů. Investuje také spoustu peněz do vytváření a publikování dezinformací, a snaží se tak indoktrinovat obyvatelstvo. To, co vám tady říkám, je smutná skutečnost, která se nyní v Nikaragui doopravdy děje. Tohle zažívají Nikaragujci každý den. Ne to, co publikuje Ortega. Jak jsem to pochopila, nyní žijete v Kostarice. Kdy si myslíte, že se vrátíte domů? To, co v současnosti děláme, je velmi složité. Navíc nemáme prostředky, abychom mohli pracovat rychleji. Ale s vypětím sil děláme vše, abychom se do své vlasti mohli vrátit, co nejdříve. Našim cílem je, aby celý svět věděl, že těch dvacet tisíc zemědělců a venkovanů, kteří museli odejít ze země, se do Nikaraguy vrátí.

A je již stanoven termín začátku výstavby kanálu? V podmínkách smlouvy bylo, že pokud se do šesti let nezačne pracovat, národní shromáždění Nikaraguy má právo zákon zrušit. Tato lhůta vyprší letos 13. července. Proto je naší snahou oddalovat stavbu co nejvíce, aby parlament mohl zákon zrušit. Otázkou zůstává, jak vymáhat odškodnění za oněch šest let. Za to vše, co se stalo. Zajímavé je, že Ortega i čínská společnost mají sice spoustu peněz, ale zdá se, že nejsou určeny jen na výstavbu kanálu, ale i na jakýsi ilegální obchod. Už při plánování stavby bylo totiž patrné, že se bude stavět v oblasti s tou nejlepší půdou. Žádné další kroky možná ani následovat nebudou, ačkoliv už k vyvlastnění došlo. „Nechceme opakovat historii a být vrahy“ Obávám se, že pro mě, jako pro člověka z Evropy, může být obtížné si představit, jak silný vztah k půdě máte a jaké to musí být, když vám je násilně zabrána. Mohla byste to, prosím, popsat? V Nikaragui půdu považujeme za svou matku. Poskytuje nám veškerou vodu a nepotřebujeme žádné technologie, abychom přežili. Svým podnikáním jsme s ní bytostně propojeni. Když zasejeme semínka a následně sklidíme, co z nich vyroste, vytváří to mezi námi a půdou velmi úzký vztah. Zároveň je také dědictvím, které jednou předáme těm, co přijdou po nás. To nám jako správcům půdy dává jistou zodpovědnost. Mluvíte o tom, že to, co děláte, konáte i proto, abyste jednou mohla půdu v pořádku předat svým dětem. Zároveň se ale stát dopustil násilí i na vašich dětech, například když vašeho syna unesl. Neznejistělo vás to ohledně vašeho aktivismu? Bylo to velmi smutné. Zároveň jsem cítila i naději, protože ačkoliv jsme byli nuceně přemístěni, nikaragujské obyvatelstvo za svá práva vychází do ulic protestovat. Bojujeme za sebe. A chceme nejen vrátit zpátky naši půdu, abychom ji mohli dále obdělávat a pracovat na ní, ale také dosáhnout spravedlnosti. Skutečně věřím, že nám mezinárodní společenství pomůže a že dosáhneme opravdu demokratického režimu, a umožníme tak Nikaragui další rozvoj. Nenásilných protestů jste zorganizovali 97. Proč je pro vás právě mírová cesta důležitá? Uvědomila jsem si, že pokud chceme, aby naše společnost fungovala, musí se každý člověk na snaze praktikování lidských práv podílet. Když ale režim vůči vám používal násilí, nikdy vás nenapadlo, že by mohlo být účinnější se mu postavit silou? Ne, nechceme opakovat historii, nechceme být vrahy. Dne 30. května jsme zorganizovali pochod, kterého se účastnilo asi 30 tisíc lidí. Odstřelovači během něho zabili přibližně dvacet osob. Proč bychom chtěli být jako diktátor Ortega? Svými nenásilnými, občanskými boji nechceme nic menšího než změnit svět. Pokud jsem správně porozuměla situaci, tak část společnosti se domnívá, že stavba průplavu má přinést státu zisk a hlavně práci. Jak je vést dialog v zemi, která je takto rozdělená? Nikaragua není rozdělená, ačkoliv se o to Ortega pokouší. Sice opakovaně tvrdil, že díky kanálu se část společnosti bude moci dostat z chudoby, ale ta druhá část obyvatelstva je doslova zotročena. Proto mi připadá, že Nikaragua je spíše unesena než rozdělena. V současnosti nikdo nemá právo protestovat, nemůžeme ani vyvěšovat naše vlajky. Jak u chudých zemí, jako je Nikaragua, vyvažovat lidskoprávní a ekologickou stránku a zároveň se snažit o hospodářský růst? Nikaragua má potenciál na to, aby se mohla rozvíjet. Bohužel diktátoři, kteří jí vládnou, se jí pokouší jenom uškodit. Naší snahou je násilnou historii Nikaraguy nezopakovat a vést mírové protesty. Také věříme, že nám svět pomůže, protože lidská práva jsou důležitější než ekonomické zájmy. A pokud obyvatelé znají svá práva, nikdy nedopustí, aby byla pošlapávána.

V zajetí manželů

V centru celého problému také stojí manželství, ve kterém muži agresivně využívají svého mocnějšího postavení. Ženy, které byly celý život přesvědčovány o své méněcennosti, však v některých případech ani nemají důvod se vzbouřit. Stejně jako si viník odpykává trest, tak si žena „odpykává“ své ženství.

„Velká část žen si myslí, že muž má právo znásilnit svoji ženu, když jsou sezdaní,“ tvrdí Dana Plavcová. „Sexuální násilí bylo například v Kongu používáno i jako zbraň a ponižování druhé strany ve válečném konfliktu. Ve velkých částech Konga se to pak stalo kulturní normou. Společensky se to nastavilo jako standard, protože se to dělá a dělávalo. Člověk v tísni má pro tuto problematiku, konkrétně v Angole, pětiletý program, kde pracuje z obou konců – z jedné strany práce komunikuje s úřady, a nastavuje tak systém sociální ochrany obětí, jednak co se týče případů, které se již staly, ale také prevence do budoucna. Z druhé strany vede osvětovou kampaň a práci s muži, aby nesklouzávali k tomu konceptu, že je normální mlátit svou manželku, když mu večer nevyhoví.“

Podle Terezy Hronové jsou kvůli chybám v systému potřebné jeho razantní změny: „Zjistili jsme, že v Angole do roku 2011 neexistoval žádný zákon proti domácímu násilí a až od toho roku je to termín, který společnost uznává a je si vědoma jeho existence.“ Takové změny jsou údajně výrazně efektivnější. „Jedná se spíše o podpůrné projekty, aby systém začal fungovat na místní úrovni, aby lidi byli schopni tohle sami řešit, než aby přišla západní neziskovka a začala pomáhat obětem. To by asi nefungovalo.“

Kromě toho je však potřebné nastavit ženám cíle, o kterých by se jim normálně ani nezdálo.

„Důležitá je práce se ženami, kde se snažíme posílit jejich postavení tak, že jim ukazujeme, že i ženy jsou v leadership pozicích například v nevládních organizacích nebo v občanské společnosti. Naším úkolem je vyškolit je a dotáhnout do těchto pozic, aby další dívky měly nějaké vzory a věděly, že mohou být úspěšné a mohou se profilovat i jinak než jako manželky a matky. A že mohou mít vlastní kariéru a dosáhnout něčeho i ve prospěch společnosti,“ dodává Dana Plavcová.

Zlepšování podmínek pro ženy se mnohdy může stát i cestou pryč z toxického manželství. „Ve chvíli, kdy jsou ženy soběstačné a mají dostatek peněz na to, aby se o sebe postaraly, často je to impuls k odchodu od manžela, který je mlátí,“ uzavírá Plavcová.

Dokud ženy budou svými protějšky utlačovány a nebudou aktivní součástí systému, nemůžeme počítat s vymýcením chudoby. Investice do žen je investicí do celé společnosti.