Rwanda – dědictví genocidy i nejvíce žen v parlamentu | E15.cz

Události roku 1994 se vryly hluboko do paměti nejen rwandským občanům, ale kvůli své krutosti se zapsaly i do světové historie. Během tří měsíců, od dubna do června, ve středoafrické Rwandě probíhala genocida, která byla, co do počtu mrtvých, horší než řešení židovské otázky v nacistickém Německu během druhé světové války. Jak to ve Rwandě vypadalo před 26 lety a jaká je dnes?