Tomáš Zdechovský: Střetu zájmů, který má Andrej Babiš, bychom se věnovali, i kdyby se jednalo o někoho jiného | E15.cz

Premiér Andrej Babiš by měl odstoupit z funkce nebo přestat přes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z evropského rozpočtu, pokud se prokáže jeho střet zájmů. Uvádí to upravený návrh zprávy Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, jehož členové v únoru podnikli kontrolní misi v Česku. Není to, pane europoslanče, již zasahování do suverenity členského státu a výsledku demokratických voleb?

Určitě ne, protože výbor neříká, že to musí udělat. On vlastně navrhuje tři varianty, jak se střetu zájmů vyhnout. První je, že Andrej Babiš nebude ve výkonné politické funkci a nebude rozhodovat o tom, co se v EU děje a kam půjdou peníze. Druhá možnost je, že firmy prodá a bude z nich mít benefit. Myslím si, že za 100 miliard se dá celkem slušně dožít (smích). Poslední možností je, že se vzdá dotací, jelikož on je jejich největším příjemcem, což je v rozporu s tím, na co jsou dotace určené.

Příjemcem dotací je skupina Agrofert ve svěřeneckém fondu. Evropský parlament tedy tomuto mechanismu nevěří?

Z Prahy jsme si přivezli mnoho důkazního materiálu, který tvrdí, že pan Andrej Babiš je stále majitelem těchto firem a příjemce benefitů. Respektive on a jeho rodina. Těžko nás může přesvědčit o opaku. Sekretářka firmy, která vlastní Čapí hnízdo (IMOBA, pozn. red.), mu tiskne osobní a vládní emaily. To je velmi podezřelé.

Výbor již v prvním návrhu zprávy začátkem dubna vyzval české úřady k „bezodkladnému řešení systematických nedostatků v odhalování, prevenci a odstraňování střetu zájmů“. Babiš by podle poslanců měl „přestat vyvolávat pochybnosti o nezávislém a objektivním výkonu svých funkcí“. Jak by podle vás měl premiér dokázat, že své funkce vykonává objektivně? Nebude vždy důvod někoho nařknout z neobjektivity?

Určitě ne. Ta otázka míří správným směrem, zda-li se nebudeme snažit byrokraticky zablokovat jakéhokoliv zvoleného představitele na základě podezření, že je ve střetu zájmů. My říkáme, pokud si Andrej Babiš svůj střet zájmů vyřeší, tak nemáme žádný problém s tím, aby byl českým premiérem. My nechceme, aby firmy odevzdal České republice, nebo aby vrátil dotace. My říkáme, ať ten příjem má, ať je miliardář, ale ať nedělá předsedu vlády. To mi přijde legitimní. Já jsem podnikal deset let, měl jsem tři společnosti a při nástupu do politiky jsem se jich v řádu týdnů zbavil. Stejně tak by se jich měl zbavit premiér.

Poslanci tvrdí, že česká veřejná správa nemá jasný systém ochrany fondů EU před střetem zájmů. Vyzývají české orgány, aby se „bez dalšího prodlení“ zabývaly systémovými nedostatky, a to tak, že od veřejných činitelů budou požadovat přehled jejich finančních zájmů, zveřejní konečné skutečné vlastníky společností a fondů, zvýší rozpočtovou transparentnost a přístup široké veřejnosti k informacím o tom, jak získat veřejné zakázky. Myslíte si, že české úřady uposlechnou těchto výzev, čili bude mít zpráva reálný dopad, či se jedná spíše o symbolický čin?

To není symbolický čin, to je doporučení výboru. Výbor pro rozpočtovou kontrolu je důležitý, protože se jedná o politický výbor a je složen ze všech parlamentních stran. My jsme napsali proč (zpráva obsahuje doporučení, pozn. red.). Protože dnes se střet zájmů dokazuje čestným prohlášením. A to je podle nás nedostatečné.

Máme opravdu spoustu důkazních materiálů, že se za některými firmami, které čerpají evropské dotace, skrývají bílí koně nebo podvodníci. Dobře je to vidět v kauzách nákupů ochranných pomůcek. Stát by měl nakupovat u prověřených firem a dodavatelů. Na těch zakázkách můžete vidět, kolik je firem, které mají jednatele s trvalým bydlištěm na městském úřadě nebo má 18 exekucí. Tomu by měl stát zabránit, jsou to naše peníze, tak proč by je měla rozkrádat nějaká organizovaná skupina?

„ Kdyby měl stejný střet zájmů Sebastian Kurz, tak se věnujeme Sebastianu Kurzovi, kdyby jej měla Angela Merkelová, tak se věnujeme jí. Padni komu padni “

Předsedkyně výboru Monika Hohlmeirová v tiskové zprávě uvedla, že „Kontrolní mise účastníkům ukázala, že v současné době neexistuje jasný mechanismus pro zjišťování střetů zájmů týkajících se dotací EU. Pochybnosti členů Výboru pro rozpočtovou kontrolu, že oligarchické struktury v Česku jsou podporovány neprůhledným systémem rozptýlené kontroly a nedostatkem přehledu a odpovědnosti za střet zájmů, byly spíše potvrzeny.“ Myslíte si, že v Česku vládnou oligarchické struktury? Nejsou to spíše takováto vyjádření, která kazí jméno České republiky v Evropě a probouzí protievropské nálady? Protože taková vyjádření se Čechům těžko můžou líbit.

Ať se to někomu líbí, nebo ne, tak samozřejmě Andrej Babiš není v Evropě jediný. Máme přehled o všech zemědělských dotacích v Evropě. Opravdu bych se někdy rád dopátral toho, kde tyto firmy odebírají hnojivo a kam tyto firmy díky tomu, jak jim jsou v poslední době zvyšovány dotace, prodávají například ječmen, žito nebo pšenici. To je propojený systém, a pokud se má v České republice něco změnit, tak to musí být právě onen systém. Nemůžou tady neprůhledné firmy pobírat dotace.

My jsme podobnou situaci kritizovali například ve Francii. Řada château v Bordeaux je vlastněna neprůhlednými čínskými finančními skupinami. Tyto investiční skupiny víno za dvě eura v Číně nevyrobí a neprodají. Díky dotacím mohou podnikat v Evropě a dovážet do Číny víno za dumpingové ceny, čímž likvidují poctivé vinaře. Toto je dle mého otázka pro další víceletý finanční rámec, protože nechceme, aby se podobná situace opakovala.

Výbor rovněž požaduje, aby byla vyjasněna pravidla vlastnictví půdy a aby drobní zemědělci nebyli v aukcích půdy znevýhodněni ve prospěch větších konglomerátů. Je opravdu špatné, že úspěšné evropské firmy obhospodařují větší půdní celky? Neměli bychom větší pozornost přisuzovat takzvanému land-grabbingu, když podle EU v roce 2015 10 % zemědělské půdy v Rumunsku vlastnily třetí země, převážně Čína? Není to větší problém než Andrej Babiš, který vlastní evropskou firmu a dalo by se říci, že alespoň ty peníze zůstávají tady?

„Peníze tady zůstávají,“ tomu se vždy směju, protože kde zůstávají peníze na globálním trhu? Andrej Babiš nakupuje firmy v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku a peníze zůstávají zde? Ne, to je výmysl jeho PR manažera Marka Prchala, který lže každý den. On (Prchal) se musí vzbudit a prolhat celý den, aby vysvětlil, jak je Andrej Babiš skvělým člověkem.

Tím, co zmiňujete, se také musíme zabývat a zabýváme se tím, nicméně tato mise byla do České republiky, týkala se jednoho z předních představitelů Evropské unie a jeho jméno je Andrej Babiš. Proto je potřeba se tomu věnovat. Kdyby měl stejný střet zájmů Sebastian Kurz, tak se věnujeme Sebastianu Kurzovi, kdyby jej měla Angela Merkelová, tak se věnujeme jí. Padni komu padni.

„ Pokud by se něco podobného stalo vám nebo mě, rozmlouváme spolu maximálně z vězeňského zařízení “

Zmínil jste, že ohledně dotací sledujete celoevropskou situaci, mluvil jste o Francii. Myslíte si, že Česká republika je v tomto horší či méně transparentní než zbytek Evropy? Máme ministra zemědělství Miroslava Tomana, která má podobnou minulost.

Každá země má nějaký specifický problém a my se tomu věnujeme. Třeba na Slovensku v průběhu let docházelo ke krádežím půdy, k podvodům během nichž žádali o neoprávněné podpory. Nicméně během posledního roku se situace na Slovensku změnila a zmiňované případy jsou vyšetřovány. Je zatčeno 91 lidí včetně soudců, padají tam velká jména, odstupují ústavní soudci. Je velmi důležité, abychom se do toho opřeli i v České republice, pokud chceme, aby se situace změnila.

Proč si tedy myslíte, že v Česku tohle nefunguje? Státní správa není dostatečně efektivní?

Já si myslím, že to fungovalo do chvíle, než se Andrej Babiš stal premiérem. Dříve byla řada lidí, jako třeba Ondřej Závodský, který poměrně dost šlapal na podvody a nechával vyšetřovat různé kauzy včetně kauzy Čapího hnízda v době, kdy byl Babiš ministrem financí. Nicméně tím, jak hnutí ANO převzalo kontrolu nad úřady, podobné věci zastavilo. To se například týká oné reklamy za 200 milionů na Čapím hnízdě, kterou nikdo nikdy neviděl. Přesto dodnes nebyla vyšetřena a peníze nebyly požadovány zpět. To je klasická ukázka střetu zájmů. Věřte, že pokud by se to stalo mně nebo vám, tak tu dnes nerozmlouváme, maximálně z vězeňského zařízení.

Jedná se o historický problém? Jde o pozůstatky komunistického pokřivení společnosti, nebo jsou podobné problémy i na západě?

Na západě existuje kontinuita vlastnictví. Samozřejmě spousta špatných věcí se děje i tam. Řada lidí přestává podnikat v oblasti zemědělství či prodávají své pozemky a stěhují se do měst. V České republice je bohužel ten problém daleko větší. My jsme vždy byli průmyslová země a tím, jak jsme na čtyřicet let přerušili vlastnictví půdy, se spousta lidí v 90. letech k zemědělství již nevrátila.

Půda zůstala ve velkých konglomerátech, které vlastní tisíce hektarů, což způsobuje problém ve všech oblastech. Není to jen o dotacích. Dnes chceme bojovat se suchem a chceme, aby některé louky či pole byly znovu zavodněny. Velké společnosti, které nakoupily techniku, tak chtějí mít co největší pole a o toto nemají zájem. To je dle mého daleko větší problém, než jestli se krade či nekrade. Nekoncepčnost a neschopnost změnit některé návyky jako stát střední Evropy, ze kterého voda odtéká, může být obrovským problémem.