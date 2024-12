Air Bank od pátku znovu snižuje úroky u hypoték

V listopadu banka nabídla klientům slevu 0,1 procenta z úrokových sazeb a nyní zlevňuje hypotéky u všech délek fixací. Chce tím podpořit klienty uvažující o hypotéce v následujících zimních měsících. Po aktuálním snížení sazeb nabídka hypoték začíná od 4,49 procent. Banka nabízí nejoblíbenější kratší fixace na dva a tři roky.

Nové úrokové sazby (platné od 6. 12. 2024)

Hypotéka Air Bank

(včetně slevy 0,1 procentního bodu za sjednání pojištění schopnosti hypotéku splácet) Roční úroková sazba včetně pojištění podle délky fixace 2 roky 3 roky 5 let 7 let 10 let Hypotéka převedená z jiné banky (refinancování) 4,49 % 4,49 % 4,59 % 4,69 % 4,79 % Hypotéka nově sjednaná 4,59 % 4,59 % 4,69 % 4,79 % 4,89 %

Úrokové sazby obsahují slevu 0,1 procenta, kterou získají klienti, kteří během měsíce zaplatí alespoň 5krát kartou a na účet jim přijde nejméně 25 tisíc Kč.

Původní úrokové sazby (včetně slevy za sjednání pojištění a slevy za věrnost)

Hypotéka Air Bank Roční úroková sazba včetně pojištění podle délky fixace 2 roky 3 roky 5 let 7 let 10 let Hypotéka převedená z jiné banky (refinancování) 4,59 % 4,59 % 4,89 % 5,19 % 5,19 % Hypotéka nově sjednaná 4,79 % 4,79 % 5,09 % 5,39 % 5,39 %

Sjednání a vedení hypotéky jsou v Air Bank zdarma, stejně jako změna výše a termínu splátky, mimořádné splátky nebo předčasné splacení hypotéky kdykoliv během fixace. Klienti mají možnost využívat také Chytrou rezervu, do které mohou vložit peníze navíc a snížit si tak výši jistiny pro výpočet úroků. Peníze z Chytré rezervy si lze v případě potřeby vzít zase zpět.

Air Bank poskytuje hypotéky s LTV až do 90 procent se stejnou úrokovou sazbou jako hypotéky s LTV ve výši 80 procent, a to především klientům do 36 let věku. O hypotéku mohou klienti Air Bank zažádat online, a to i v mobilní aplikaci My Air.