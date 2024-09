Akce u Air Bank: Každý měsíc získá jeden klient milion korun

Air Bank spouští akci Milionový účet, jejímž cílem je podpořit klienty v chytrém hospodaření s penězi. Každý měsíc odmění jednoho ze svých aktivních klientů částkou 1 milion korun. Banka chce tímto způsobem motivovat klienty, aby co nejlépe využívali všechny služby a nástroje, které jim nabízí pro správu jejich financí.

Do měsíčního losování o 1 milion korun budou automaticky zařazeni všichni klienti, kteří si pravidelně posílají své příjmy na účet u Air Bank a aktivně jej využívají, a to bez ohledu na to, jak dlouho u banky účet mají.

„Dlouhodobě podporujeme klienty v tom, aby aktivně využívali naše služby a přemýšleli o svých financích. Akcí Milionový účet chceme všechny naše klienty jednak motivovat k tomu, aby pokračovali v chytrém nakládání s financemi, ale také je odměnit za jejich loajalitu a důvěru, kterou nám prokazují. Věříme, že odměnu si zaslouží všichni naši klienti, nejen ti nově získaní,“ vysvětluje Karel Horák, ředitel divize Péče o klienty v Air Bank.

Jednoduchá pravidla, velká odměna

Losování proběhne jednou měsíčně od října 2024 do ledna 2025 a výherce obdrží peněžní odměnu ve výši 1 milion korun v čistém. Do losování v daném měsíci jsou automaticky zařazeni všichni klienti, kteří v předchozím kalendářním měsíci: