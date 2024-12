Air Bank začíná v rámci produktu Investice do Air Bank vydávat investiční certifikáty

Air Bank pokračuje v rozšiřování svého produktového portfolia s cílem nabízet svým klientům inovativní depozitní a investiční produkty určené pro zhodnocování jejich volných finančních prostředků.

V červnu banka spustila produkt Investování do akcií a umožnila tak svým klientům pohodlně nakupovat a prodávat akcie a ETF na hlavních amerických burzách a na trhu XETRA. Na počátku října přišla Air Bank s nabídkou Termínovaných vkladů v CZK, umožňující výhodně zhodnocovat krátkodobě volné finanční prostředky.

Nyní svým klientům v rámci produktové rodiny Investice do Air Bank přináší další novinku – investiční certifikát. Jde o cenný papír s předem stanovenou splatností a fixním výnosem, kde emitentem je samotná Air Bank. Tento instrument nabízí zajímavé zhodnocení volných finanční prostředků na středním časovém horizontu.

Petr Žabža, vedoucí oddělení Investice Air Bank, k tomu dodává: „Jsem velmi rád, že se nám v letošním roce podařilo přinést už několik produktů, určených pro zhodnocování finančních prostředků a nově uváděný investiční certifikát není výjimkou. Jde o zajímavou variantu pro klienty s vyššími zůstatky, kteří hledají atraktivní zhodnocení peněz v horizontu měsíců až jednotek let. V tomto okamžiku nabízíme emisi se splatností 24 měsíců a výnosem 5 procent ročně, minimální investice je 100 tisíc korun. Investovat do Air Bank můžete již nyní v naší aplikaci My Air.“