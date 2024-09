ČSOB a Ownest umožňují odložit hypotéku až o dva roky. Nové bydlení si klienti užívají hned za nájem

ČSOB uzavřelo partnerství se startupem Ownest, který přináší v Česku jedinečný způsob financování vlastního bydlení. Na rozdíl od tradičních hypoték, kde je potřeba mít naspořeno minimálně 10 % z ceny nemovitosti, umožňuje Ownest získat bydlení s pouhými 3 % vlastních prostředků. Klienti pak mají dva roky času na to, aby dospořili chybějící peníze, zatímco už bydlí ve svém novém domově za nájem.

Tento inovativní přístup otevírá cestu k vlastnímu bydlení i těm, kteří zatím nemají dostatečné úspory na získání klasické hypotéky, ale například také mladým rodinám, které chtějí své startovací bydlení rychle a snadno vyměnit za větší. K bydlení pomůže i živnostníkům nebo zaměstnancům, kteří nedávno změnili práci a nemohou prokázat potřebnou bonitu.

„Díky Ownest dokážeme oslovit ještě širší skupinu klientů a pomoci jim splnit sen o vlastním bydlení. Tato služba přináší dobré řešení těm, kdo by si jinak vlastní nemovitost ihned pořídit nemohli, nebo by to trvalo déle, než si přáli,“ říká Martin Vašek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Hypoteční banky.

Jak Ownest funguje

S odborníky z Ownest a ČSOB si klient nejprve vybere vhodnou nemovitost, která je zakoupena v hotovosti. Klient zaplatí 2 % z celkové ceny jako vstupní poplatek a 1 % jako vratnou zálohu, která se mu odečte z ceny nemovitosti při jejím pozdějším odkupu. Poté se může okamžitě nastěhovat.

Následně klient platí měsíční nájemné a má dva roky času na to, aby si dospořil chybějící finance, sjednal hypoteční úvěr nebo třeba prodal stávající nemovitost, kterou vlastní a chce ji vyměnit za novou.

Tento model nabízí klientům potřebnou finanční flexibilitu a umožňuje jim užívat si své nové bydlení, aniž by museli ihned splnit podmínky hypotéky. Při koupi nemovitosti v hotovosti dochází také často k získání slevy, z čehož profituje i klient.

Finanční experti z Ownest a ČSOB jsou klientům k dispozici po celou dobu jejich cesty k vlastnímu bydlení. S každým klientem vypracují finanční plán založený na individuálním posouzení jeho potřeb a možností, který ho nasměruje k cíli získat hypotéku do dvou let.

Komu je služba určena

Ownest je ideálním řešením pro ty, kdo chtějí rychle bydlet ve své vysněné nemovitosti, ale nemají okamžitě k dispozici dostatek financí pro klasickou hypotéku. Služba je rovněž vhodná pro klienty, kteří již vlastní nemovitost, ale nemohou okamžitě uskutečnit její prodej a koupi nové.

Další skupinou jsou lidé, kteří sice mají dostatek prostředků na hypotéku, ale momentálně preferují investici do jiných projektů nebo finančních produktů.

V neposlední řadě Ownest oslovuje klienty, kteří vyžadují maximální flexibilitu – například pokud nevědí, kde budou za rok a chtějí mít možnost odstoupit od záměru koupě nemovitosti.

Služba je ideálním řešením také pro ty, kteří chtějí co nejrychleji bydlet ve svém vysněném bytě a potřebují ho zakoupit rychle, aby předešli tomu, že je předběhne jiný zájemce. Potřebují však delší čas k našetření požadované akontace a získání potřebné bonity.

Kvalitní nemovitosti a komplexní servis

Klienti Ownestu podepisují smlouvu, která jim zaručuje právo na odkup nemovitosti po dobu dvou let za předem dohodnutou cenu. Nemusejí se tak obávat zvyšování cen na trhu. Následnou koupi mohou financovat buď hotovostí, nebo prostřednictvím hypotečního úvěru.

Ownest se zaměřuje na kvalitní nemovitosti ve vynikajícím stavu, které jsou ihned k dispozici k nastěhování. Klienti mají jistotu, že jejich nové bydlení se nachází v lokalitách s výbornou dopravní dostupností a občanskou vybaveností. Službu je momentálně možné využít v Praze a v Brně.

Klienti Ownest navíc získají kompletní servis zahrnující všechny administrativní úkony spojené s koupí nové nemovitosti. Součástí služby je také prověření technického stavu nemovitosti a odborné vyjednávání o ceně.

O startupu Ownest

Ownest přináší moderní a flexibilní způsob, jak si pořídit vlastní bydlení, a zároveň umožňuje klientům maximální komfort a finanční volnost. S partnerstvím s ČSOB nyní mohou klienti získat ještě více možností, jak financovat svou vysněnou nemovitost.

„Během necelého roku a půl jsme díky spolupráci s EHS byli schopni rozšířit tým a zlepšit klientskou zkušenost s novým modelem odloženého nákupu nemovitostí. Naše řešení je průkopnické v tom, že lidem poskytuje bezpečnou možnost reagovat na nové příležitosti bydlení, i když jim banky momentálně nemohou poskytnout potřebné financování," uvádí Martin Machala, CEO Ownest. „V ČSOB nacházíme silného partnera, se kterým můžeme dále řešit zásadní problém nedostupnosti bydlení, jenž se přímo dotýká kvality života mnoha lidí."