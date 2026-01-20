Czech Inn odmění „hotelová miminka“. Rodiče získají poukaz na dětské potřeby a pronájem zdarma
- Czech Inn Hotels spouští „hotelová miminka“ – párům, jejichž dítě bylo počato během pobytu v jejich hotelu, nabízí podporu.
- Rodiče mohou získat 15 000 Kč na dětské potřeby a zdarma pronájem prostor na první velkou rodinnou oslavu.
- Podmínkou je doložit pobyt 7–10 měsíců před narozením dítěte.
Hotelová síť Czech Inn Hotels přichází s projektem inspirovaným láskou ze svých hotelových pokojů. Společnost provozující 28 hotelů napříč republikou i v zahraničí se rozhodla finančně podpořit rodiny, jejichž děťátko vzniklo během jejich hotelového pobytu.
Pokud si pár užil romantický pobyt v některém z hotelů Czech Inn Hotels 7 až 10 měsíců před narozením miminka, může nyní získat 15 000 Kč na dětské zboží u české firmy Malvík – a k tomu ještě zdarma pronájem prostor na první velkou rodinnou oslavu (od narozenin po křtiny nebo klidně i svatbu).
„Už dlouho mě baví sledovat, kolik spokojených párů k nám přijíždí. A tak jsem si říkal… kolik malých Čechů se už asi narodilo díky našim pokojům?“ směje se majitel Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda. „A když už pomáháme nemocnicím, sportu i charitám, tak proč jednou nepodpořit i ty úplně nejmenší?“ dodává.
Projekt, v rámci kampaně Czech Inn pomáhá, odstartoval s jasným cílem – udělat radost rodinám a přidat trochu humoru do jinak vážné debaty o klesající porodnosti. Zkrátka: pokud vzniklo vaše miminko v hotelu, můžete dostat dárek.
Stačí splnit dvě podmínky:
- Rodiče dítěte musí mít pobyt v některém z hotelů Czech Inn Hotels 7–10 měsíců před jeho narozením.
- Po narození stačí hotelové skupině zaslat žádost a prokázat zmíněný pobyt.
Rodina pak dostane hned dva bonusy:
- 15 000 Kč na dětské potřeby (kočárky, postýlky, plenky a další výbavu),
- 100% slevu na pronájem prostor v libovolném hotelu skupiny – ideální na křtiny, oslavy nebo první narozeniny.
Czech Inn Hotels je jednou z největších hotelových společností v Česku, která dlouhodobě podporuje charitativní projekty v rámci svého Czech Inn pomáhá. Tentokrát se rozhodla přidat i nový, zábavný a zároveň praktický benefit – a možná tak odstartovat úplně novou kategorii „hotelových miminek“. Pokud patříte mezi šťastné páry, které si z hotelového pobytu přivezli více než jenom krásné vzpomínky, můžete kontaktovat Czech Inn Hotels přes jejich webové stránky.