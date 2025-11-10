Debata: Z Prahy do Liberce za 69 minut? Modernizace trati přinese vyšší rychlost i spolehlivost
Železniční spojení mezi Prahou a Libercem čeká v následujících letech zásadní modernizace. Tento strategický infrastrukturní projekt má za cíl zkrátit cestovní dobu vlaků mezi oběma městy a zároveň zajistit vyšší kapacitu, spolehlivost a komfort železniční dopravy. Cestující by mohli po modernizované trati jezdit již v roce 2035. O aktuálním stavu příprav a dalším postupu budou v pořadu ČTK Connect diskutovat zástupci klíčových institucí i regionů.
O projektu a jeho dopadech na region budou hovořit u kulatého stolu Svazu podnikatelů ve stavebnictví:
- Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb, Správa železnic;
- Andrea Plišková, vedoucí ateliéru dopravního plánování, VALBEK;
- Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví;
- Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje;
- Markéta Khauerová, starostka města Hodkovice nad Mohelkou.