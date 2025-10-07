Desítky tisíc za metr. Praha si drží pozici mezi nejdražšími nákupními městy Evropy
Nájemné na hlavních pražských třídách dosahuje 220 eur za metr čtvereční měsíčně a Praha tak podle nejnovější analýzy společnosti Colliers obsadila 16. pozici v žebříčku nejdražších evropských měst. „Nachází se po boku tradičních luxusních metropolí, jako jsou Milán, Londýn či Řím, i rozvíjejících se trhů, které reprezentuje například Budapešť,“ konstatuje senior konzultantka ve společnosti Colliers Lucie Romeo.
Praha si svou pozici na evropské mapě luxusního retailu drží dlouhodobě. Ačkoli zdejší nájemné, zmíněných 220 eur, respektive 5350 korun za metr čtvereční, patří mezi vyšší, stále zůstává výrazně dostupnější než špičkové lokality západní Evropy. Tedy například města jako Milán, Paříž, Londýn nebo Řím, kde se ceny pohybují mezi 950 a 2 000 eur za metr čtvereční.
Tato prestižní poloha za relativně dostupnější cenu, činí z Prahy atraktivní destinaci jak pro mezinárodní značky, tak pro investory. Pro srovnání, obdobné nájemné je aktuálně například v Amsterdamu (208 eur/m²), Kodani (245,7 eur/m²) nebo Dublinu (224 eur/m²).
Silné postavení Prahy v tomto ohledu podporuje nejen stabilita a vyspělost místního trhu, ale i rostoucí turistický ruch. V roce 2024 metropoli navštívilo přes osm milionů turistů a podobná čísla se očekávají i letos.
Podle specialistky na retail ve společnosti Colliers Stefanie Nguyenové české hlavní město v rámci střední a východní Evropy zaujímá naprosto výjimečné postavení. „Spolu s Budapeští sice patří mezi jediné metropole regionu, které disponují rozvinutou high street scénou s přítomností prémiových a luxusních značek, ale Praha zde hraje výrazně dominantní roli. Je pokročilejší, viditelnější na mezinárodní mapě luxusního retailu a výrazně atraktivnější pro globální značky,“ konstatuje Nguyenová. A dodává, že to potvrzují i nájmy, které jsou značky ochotné platit na prémiových pražských adresách. Ty jsou o desítky procent vyšší než v Budapešti.
Role domácích zákazníků roste
Zásadní proměnou prošla i samotná klientela luxusních obchodů. Zatímco dříve velkou část nakupujících tvořili zejména zákazníci z Ruska a Číny, v posledních pěti letech je nahrazují klienti z dalších evropských zemí. A výrazně podle společnosti Colliers vzrostl také význam domácího zákazníka. U mnoha luxusních značek dnes tvoří Češi více než polovinu všech klientů.
Praha drží krok se západem, a to nejen výší nájmů, ale i investiční návratností. Z pohledu investorů hraje klíčovou roli tzv. prime yield. A právě zde Praha ukazuje svou sílu – a možná ještě víc než v samotné výši nájemného. Prime yield představuje poměr mezi cenou nemovitosti a výnosem z nájemného, tedy jak rychle se investice investorovi vrátí. Je to tak i měřítko vnímaného rizika a vyspělosti trhu. Čím nižší yield, tím bezpečnější, stabilnější a atraktivnější trh v očích investorů je.
Nízké prime yieldy byly po dlouhá léta výsadou západoevropských metropolí jako jsou Londýn, Paříž nebo Mnichov. Dnes se však Praha těmto trhům výrazně přiblížila. S prime yieldem na úrovni 4,5 % u nejlepších retailových jednotek v centru města je Praha prakticky na stejné úrovni jako Řím, Milan, Frankfurt nebo Hamburk. A co víc – rozdíl oproti Paříži, kde je současný yield 4,25 %, je už téměř zanedbatelný. To podle analýzy Colliers ukazuje, že Praha je dnes považována za vyspělý, stabilní a nízce rizikový trh, což dříve nebývalo samozřejmostí.
Jedinou výzvou zůstává stále velmi omezený počet prémiových nemovitostí, které se na trhu objevují, což dále zvyšuje jejich hodnotu i atraktivitu.
Příležitost pro další růst? Krajská města
„Pro institucionální investory představují prémiová nákupní centra a prestižní nemovitosti na ikonických pražských adresách, jako jsou Pařížská, Na Poříčí nebo Václavské náměstí, mimořádně lákavou investiční příležitost. Kombinace silné domácí kupní síly, rostoucího turistického ruchu, vysokých obratů, kterých značky v těchto lokalitách dosahují, ale i vysoké poptávky spolu s likviditou na českém investičním trhu vytváří ideální prostředí pro nadprůměrné zhodnocení s minimálním rizikem,“ říká Katarína Brydone, ředitelka české pobočky Colliers.
Nejstabilnější a nejžádanější zůstává historické centrum Prahy, zejména oblasti s největší koncentrací turistů a prestižními nákupními třídami. „Skvělou investicí však mohou být i další prémiová centra, a to nejen v Praze, ale také v dalších krajských městech České republiky,“ dodává Brydone.
