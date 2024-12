Dopady počasí na cenu elektřiny můžou být extrémní. Je stále těžší je předvídat

Moderní a decentralizovaná energetika je sice zelenější, přináší s sebou ale i svá úskalí nebo z druhého úhlu pohledu příležitosti. Své o tom ví v posledních letech i obchodníci s energiemi. Musí se potýkat s čím dál většími a hůře předvídatelnými pohyby cen na trzích, kdy počet dnů s velmi drahou anebo naopak extrémně levnou elektřinou neustále roste. Rok 2024 zaznamenal rekordní počet dní, kdy elektřina klesla do záporných hodnot.

„Je to trend, se kterým jsme počítali a o kterém experti mluví již nějakou dobu. Počet obnovitelných zdrojů, jejichž výroba závisí na aktuálním počasí, v České republice stále roste. Navíc ceny neovlivňují jen sluneční elektrárny v ČR nebo větrné elektrárny v Německu, ale počet instalací obnovitelných zdrojů obecně roste velmi rychle po celé Evropě,“ říká Igor Chemišinec, místopředseda představenstva OTE.

OTE, a.s., (OTE) funguje jako operátor trhu, který v ČR organizuje denní i vnitrodenní trh s elektřinou. V průběhu roku 2024 se na něm od začátku roku do konce listopadu 2024 zobchodovalo 28 645 gigawatthodin (pro ilustraci by toto množství dokázalo pokrýt hypotetickou spotřebu 10 mil. českých průměrných domácností).

Výskyt nízkých a záporných cen v letech 2023 a 2024|OTE

V roce 2024 také na trzích OTE vzrostl významně počet hodin, kdy se elektřina prodávala za záporné ceny, dokonce o 234 procent ze 134 hodin v roce 2023 na 314 hodin v roce 2024. Záporná cena indikuje, že nabídka elektřiny převyšuje poptávku a cenu tak určují zdroje, kterým se vyplatí vyrábět i v situaci, kdy za prodanou elektřinou musejí platit. Tento stav může nastat, například, když na severu Evropy fouká příliš silný vítr, a levná elektřina vyrobená z větrných elektráren vytlačuje z trhu jiné zdroje elektřiny. Zákazníci tak mohou, i díky propojenému evropskému trhu, dostat dokonce zaplaceno za to, že elektřinu odeberou.

„Nemusí ale jít vždy jen o záporné ceny. Vedle nich často vidíme i pokles k nulovým hodnotám nebo i velmi nízkým cenám elektřiny,“ dodává Chemišinec. V součtu se zápornými cenami OTE v roce 2024 zaznamenal takových hodin 522. To je o 185 procent více než v předchozím roce.

Nejedná se navíc jen o Česko, ale tento trend je vidět v celé Evropě. V roce 2023 zaznamenalo 27 členských států celkem 7117 hodin s cenami pod 5 EUR/MWh. To je jen o deset procent méně, než byl součet třech předešlých let.

Ceny elektřiny ale mohou jít i do opačného extrému. Svědky jsme toho byli poměrně nedávno, na začátku listopadu. „Dodávky do sítě klesly hlavně vlivem nepříznivých klimatických podmínek v severozápadní Evropě, které naopak téměř znemožnily výrobu a dodávku elektřiny jak ze solárních, tak především větrných elektráren,“ popisuje situaci Jakub Šrom, vedoucí odboru Energetické trhy. „A cena elektřiny vystoupala v nejexponovanějších hodinách denního trhu v ČR až na 780 EUR/MWh. Denní index (průměr všech 24 hodin) přitom činil necelých 224 EUR/MWh“, dodává Šrom.

Spotové ceny elektřiny v EU|OTE

„O tom, že ceny bude možné čím dál složitěji predikovat, se hovořilo dlouho. A nyní je to realita. Přináší to výzvy nejen z pohledu řízení a provozu energetických soustav, ale i nutnost umět se vypořádat s extrémními cenovými výkyvy, které mohou nastávat na trhu s elektřinou stále častěji,“ popisuje aktuální situaci Chemišinec.

Právě s tím účastníkům trhu pomáhají i činnosti OTE. „Propojení trhů s elektřinou, které OTE pro své obchodní partnery v Evropě zajišťuje, pomáhá přispět k tomu, aby byly dopady těchto extrémních stavů v co největší míře eliminovány. A to bez ohledu na to, zda jsou způsobeny obnovitelnými zdroji nebo jinými událostmi,“ dodává.