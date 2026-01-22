Kryptoměny jako standardní investice? Dolaroví milionáři je mají v portfoliu stále častěji
- Zájem českých dolarových milionářů o kryptoměny v roce 2025 rostl, ale nadšení vystřídala opatrnost. Ukazují to výsledky průzkumu J&T Banka Wealth Report.
- Krypto se díky regulaci posouvá z okraje trhu do běžné investiční debaty, v portfoliích však zůstává spíš doplňkem.
- Místo honby za rychlým ziskem dnes investoři více diverzifikují a sází na střízlivější strategii
Zájem o kryptoměny mezi českými dolarovými milionáři v roce 2025 vzrostl. Výsledky dokonce předčily i rok 2021, kdy digitální aktiva dosahovala nejsilnější popularity. Zatímco tehdy investovalo do kryptoměn 14 % bohatých, dle aktuálních dat se jejich podíl zvýšil na 20 %. Ukazují to výsledky průzkumu J&T Banka Wealth Report, který probíhal mezi srpnem a zářím 2025 ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd. Zapojilo se do něj 443 respondentů z řad dolarových milionářů v Česku a na Slovensku, jejichž disponibilní majetek má hodnotu alespoň jeden milion amerických dolarů.
„Oproti předchozím letům se změnil přístup investorů. Část dolarových milionářů už začíná kryptoměny nastálo zařazovat do svých portfolií, v naprosté většině případů ale stále tvoří velmi malý podíl na jejich celkovém majetku,“ okomentoval výsledky průzkumu manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra.
Ubylo odpůrců ale i skalních příznivců
Novému trendu odpovídá i proměna struktury investorů. Ke kryptu si poprvé našla cestu také část úspěšných, která jej v minulosti považovala za nepřijatelnou investici.
„Ubylo investorů, kteří dříve kryptoměny kategoricky odmítali. Nejde přitom o změnu směrem k vyšší ochotě riskovat, ale o rozšíření jejich investičního uvažování. Kryptoměny se pro část dolarových milionářů staly jedním z témat, která dávají smysl alespoň zvážit. To samo o sobě ukazuje, že se z okrajového a vyhraněného fenoménu posouvají do běžnější investiční debaty,” popisuje Koděra.
Současně s touto ‚standardizací‘ digitálních finančních aktiv ve středním proudu ale ubylo i skalních příznivců. Podle manažera dřívější nadšení této skupiny po sérii prudkých propadů kryptoměn ochladlo. „Někteří mladší investoři sice kryptu stále věří, jejich přístup je ale dnes umírněnější a více promyšlený. Digitální finanční aktiva kombinují s tradičnějšími investicemi a dávají přednost širší diverzifikaci,“ doplňuje.
Navzdory rostoucímu zájmu zůstávají dolaroví milionáři vůči digitálním aktivům obezřetní a neočekávají od nich rychlé zhodnocení. Pro letošní rok odhaduje růst hodnoty 14 % z nich, stejný podíl naopak předpokládá pokles.
Opatrnější přístup ke kryptoměnám je vidět i v celé české populaci, která je charakteristická spíše uvážlivým investičním chováním. Podle aktuálního průzkumu Asociace pro kapitálový trh České republiky investovalo v roce 2025 do kryptoměn 11 % Čechů.
Vzhledem k rozkolísanosti cen kryptoměn spokojenost Čechů s tímto typem investic hodně odráží to, jak se jim podařilo jejich načasování. Zatímco 5 % oslovených označilo tento směr za nejlepší ve svém životě, téměř každý desátý Čech naopak hodnotí kryptoměny jako nejhorší investici svého života.
Největší zájem o digitální aktiva vykazuje generace ve věku 35 až 44 let, kterou oslovuje hlavně potenciál vyššího zhodnocení, zapojení moderních technologií a nové investiční přístupy.
Trh se zpřehlednil
Za změnou postoje dolarových milionářů stojí podle zmíněného průzkumu J&T Banka Wealth Report především dva faktory. Prvním je postupná institucionalizace a silnější regulace kryptoměn. V řadě zemí vznikly nové legislativní rámce a zásadní roli sehrála také Komise pro cenné papíry v USA, která umožnila obchodování s vybranými kryptoprodukty také penzijním fondům.
„Představuje to výrazný posun oproti situaci před několika lety, kdy trh s kryptoměnami platil za ‚divoký západ‘. Díky těmto změnám jsou kryptoměny dostupnější a přijatelnější pro širší paletu investorů,“ přibližuje ekonom J&T Banky Adam Ruschka.
Druhým faktorem je pokles důvěry v běžné státní měny v období vysoké inflace. Ten přiměl část investorů zvažovat, zda nemít alespoň malou část majetku v digitálních finančních aktivech. Pro některé tak kryptoměny představují zajímavou alternativu, která slibuje ochranu investovaných financí před inflací.
Jak vypadá dolarový milionář
Tuzemští dolaroví milionáři se ve svém profilu blíží těm zahraničním. Nejpočetnější skupinu tvoří ekonomicky aktivní muži ve středním až pozdějším věku, převážně podnikatelé a majitelé firem. Postupně však přibývá také vysoce postavených manažerů.
Kromě „polistopadové generace“ se mezi dolarovými milionáři stále častěji objevují i mladší podnikatelé a především nástupníci, kteří budou svou roli v této skupině v následujících letech posilovat. S mezigeneračním předáváním firem a majetku zároveň roste podíl žen, zejména vdov a dcer, které přebírají správu rodinného jmění.