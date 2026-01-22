Nemovitostní fond Realita loni výrazně navýšil objem spravovaného kapitálu. Připsal zhodnocení 5,44 %
- Fond Realita společnosti Atris zvýšil objem kapitálu na 6,6 miliardy korun a míří k hranici 10 miliard.
- Za rok 2025 dosáhl výnosu 5,44 % a celkově od založení už zhodnotil prostředky investorů o více než 115 %.
- Pro rok 2026 chystá vstup na zahraniční trhy spuštěním eurové třídy a posílení expanze, zejména na Slovensko.
Otevřený nemovitostní fond Realita, spravovaný investiční společností Atris, zaznamenal druhým rokem po sobě výrazný nárůst kapitálu. Ten nyní dosahuje úrovně zhruba 6,61 miliardy korun a míří k hodnotě desíti miliard. V roce 2022, kdy fond přebírali stávající akcionáři, se přitom pohyboval na dvou miliardách, tedy necelé třetině současného stavu.
„Kapitálová síla fondu představuje základní stavební kámen jeho diverzifikace – u nemovitostí totiž na rozdíl od akciových trhů obvykle neexistuje možnost pořídit si jen nepatrný zlomek majetku. Právě široké rozložení investic napříč různými typy aktiv i odvětvími vnímáme jako klíčový faktor dlouhodobého, vyrovnaného zhodnocování, které odolává prudkým tržním výkyvům,“ uvádí generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti Atris Hana Seifertová.
Za úspěch lze považovat i dosažený výnos za rok 2025 na úrovni 5,44 %. Ten podle Seifrtové překonal původní očekávání. „Dosáhl hodnoty, kterou jsme si na počátku roku stanovili jako ambiciózní variantu cíle. Současně se kumulativní výnos fondu Realita od jeho založení v roce 2009 přehoupl přes impozantních 115 %, což potvrzuje jeho dlouhodobou stabilitu. Tu totiž považujeme za stejně důležitý parametr, jako samotný výnos,“ dodává Seifertová.
Aktuálně fond spravuje prostředky dvaceti tisíc podílníků. Ve svém portfoliu má 15 nemovitostí různého typu. Zhruba polovina je dislokována do oblasti služeb, významné zastoupení mají ale i maloobchod, administrativa, výroba nebo zdravotnictví. Loni fond rozšířil své portfolio o ikonický obchodní dům Máj na pražské Národní třídě, který představuje jeho dosud největší akviziční projekt. Pokračoval tak ve strategickém směřování portfolia na špičkové nemovitosti na nejlepších pražských adresách a na sektor zdravotnictví.
Prostor pro expanzi
Letos investiční společnost připravuje uvedení eurové třídy. Očekává, že tím se jí otevřou dveře na zahraniční kapitálové trhy a možnost efektivněji oslovit investory i mimo Českou republiku.
Současně se zaměřuje i na posílení distribuční sítě, zejména směrem ke slovenskému trhu. Tam vnímá rostoucí poptávku po stabilních a transparentních investičních nástrojích. Zavedení eurové třídy tak bude nejen rozšířením nabídky pro stávající investory, ale i klíčovým impulsem pro mezinárodní expanzi fondu.