Prazdroj investuje přes miliardu do vratných lahví. V Česku bude zálohovat celou tuzemskou produkci

Plzeňský Prazdroj investuje více než miliardu korun do rozšíření sortimentu ve vratných lahvích. Jako poslední ze svých tuzemských značek do nich nyní překlápí třetinky Frisco a piva značky Elektrárna. Veškeré skleněné lahve, do kterých pivovar plní své produkty pro český trh, tak budou od příštího roku vratné. Finálním krokem, který Prazdroji umožní distribuovat celé portfolio v opakovaně použitelných skleněných obalech, je zprovoznění nové automatické stáčecí linky v plzeňském pivovaru. Díky tomu ročně nevyprodukuje přes 30 milionů jednorázových skleněných lahví.

Celkem Prazdroj do završení projektu cirkularity skleněných obalů investoval 1,1 miliardy korun. Větší část z toho – 700 milionů korun – zamířila do nové stáčecí linky v Plzni, zbytek je vyčleněn zejména na nákup vratných lahví a přepravek. „Letos jsme v Plzni zprovoznili novou plně automatickou linku, na které denně dokážeme naplnit zhruba 900 tisíc lahví o objemech 500 a 330 ml. Veškeré produkty také umístí do přepravek nebo zabalí do papírových kartonů různých velikostí,“ říká manažer plzeňského pivovaru Petr Kofroň. V Plzni tak má Prazdroj už celkem tři lahvové linky, všechny s podobným výkonem. Novinkou u poslední investice je, že přinese až třetinovou úsporu energií a má o polovinu nižší spotřebu vody oproti starším typům linek.

Skleněné lahve jsou nejprodávanějším obalem z produkce Prazdroje. Celkem v nich pivovar v Česku prodá téměř 37 procent své produkce. Většina je už nyní vratná, pouze 2 procenta portfolia doposud tvořily nevratné lahve. Od příštího roku bude nově zálohovaná veškerá běžná tuzemská produkce pivovaru ve skle. Výjimkou zůstanou pouze občasné limitované edice. „Frisco se zařadí do rodiny našich vratných obalů, tedy k ostatním skleněným lahvím a sudům, které používáme opakovaně a vydrží řadu let. Tím pádem budeme mít víc než 70 % portfolia zálohovaného.

Zbývat nám budou jen plechovky, pro které ale u nás nyní neexistuje efektivní systém sběru a následné recyklace. Pokud by se podařilo v Česku zavést zálohový systém i na ně, bude šance využívat materiál z vrácených plechovek opakovaně, což bude mít zásadní pozitivní dopad na životní prostředí. A my bychom tak mohli našim spotřebitelům nabídnout plně cirkulární portfolio,“ říká Ivan Tučník, manažer udržitelnosti Plzeňského Prazdroje.

Obrovskou výhodou vratných lahví je jejich dlouhodobá použitelnost. V průměru Prazdroj každou vratnou lahev naplní 26krát a na trhu vydrží 7 až 8 let. „Vratné skleněné lahve mají v průměru šestkrát nižší uhlíkovou stopu než lahve jednorázové. Přechod značky Frisco na vratné sklo tak sníží celkovou uhlíkovou stopu našich obalů o více než pět procent,“ doplňuje Ivan Tučník. Přechod Frisca a piv z Elektrárny na vratné lahve tak přinese celkovou úsporu 4 133 tun CO2, což znamená snížení celkových emisí Prazdroje napříč hodnotovým řetězcem (tzv. Scope 1, 2, 3) o 1,4 procenta.

Zároveň to znamená, že pivovar nevyprodukuje ročně přes 30 milionů jednorázových lahví. Ty by postavené vedle sebe vytvořily řadu o délce 1 770 kilometrů, což je zhruba cesta z Prahy do španělské Barcelony. Prazdroj tak ušetří 6 206 tun skla, které by bylo použito pouze jednou. „U půllitrových vratných lahví máme díky zálohovému systému dlouhodobou návratnost zhruba 98 procent.

U třetinek, které jsme ve velkém začali letos nabízet také ve vratných lahvích, se tomu postupně blížíme. To dokazuje, že zálohované obaly mají smysl a lidé v Česku jsou na vracení zvyklí,“ doplňuje Martina Vajskebrová, manažerka výrobních materiálů a obalů Plzeňského Prazdroje.

Zálohované třetinky Frisca se začnou na trhu objevovat na přelomu září a října. Do konce roku se přidají i vratné lahve piv z Elektrárny. Prazdroj počítá s tím, že zhruba od nového roku, po doprodání všech zásob, již budou na českém trhu pouze vratné třetinkové obaly těchto značek. Tím se v Česku zakončí cesta k plné cirkularitě skleněných lahví z tuzemské produkce Prazdroje.