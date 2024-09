Průzkum Raiffeisenbank: Tři čtvrtiny mladých Čechů využívají pro finanční plánování mobilní bankovnictví

Pro 68 procent Čechů je mobilní bankovnictví pomocníkem při finančním plánování. Lidé do 34 let s tím souhlasí v 75 procent případů. Vyplývá to z průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank. Čtvrtina všech klientů bank považuje mobilní bankovnictví za nepostradatelného pomocníka při finančním plánování a 40 procent jej vnímá jako užitečný doplněk. Význam mobilního bankovnictví neklesá ani ve starších věkových skupinách, kde i v nejstarší sledované kategorii (55-64 let) více než polovina respondentů souhlasí s jeho přínosem.

Ve věku 18-24 let je podíl těch, kteří ho považují za rozhodně užitečné, 30 procent. Ve věkové skupině 25-34 let je to 26 a ve skupině 35-44 let 25 procent. I ve věkové kategorii 55-64 let, kde by se dalo očekávat nižší využívání technologií, je 22 procent respondentů přesvědčeno o jeho jednoznačném přínosu.

Tři čtvrtiny uživatelů mobilního bankovnictví si nechávají zasílat oznámení o aktivitách na účtu, a to nejčastěji formou notifikací na displej či do aplikace. Z tohoto počtu preferuje 70 procent notifikace o příchozích platbách, 55 procent o odchozích platbách a 55 procent o platbách kartou. O něco méně častá jsou oznámení o změnách zůstatku (39 procent), neúspěšných platbách (29 procent) a poklesu zůstatku pod stanovenou mez (10 procent).

„Data ukazují, jak je pro klienty důležité mít okamžitý přehled o svých finančních transakcích. Možnost dostávat notifikace o každém pohybu na účtu zvyšuje pocit kontroly a bezpečí,“ říká Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Způsoby zasílání oznámení o pohybech na účtu jsou různorodé. 41 procent uživatelů mobilního bankovnictví preferuje notifikace přímo na displeji, 28 procent si nechává zprávy zasílat do aplikace, 18 procent volí SMS zprávy a 16 procent preferuje e-maily.

Průzkum provedla agentura NMS Market Research v březnu 2024 online v Českém národním panelu dotazováním na reprezentativním vzorku 1010 respondentů ve věku 18-64 let.