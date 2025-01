Renault 5 E-Tech byl zvolen Autem roku 2025

Toto ocenění podtrhuje význam strategie elektrifikace a kvalitu nových modelů značek Renault a Alpine, které vznikly v rámci strategického plánu Renaulution. Platforma AmpR Small, jediná svého druhu v Evropě, umožňuje oběma vozidlům nabízet vysokou úroveň zákaznické hodnoty a zároveň ponechává každé značce volnost vyjádřit vlastní pozici z hlediska designu, vývoje, palubních technologií a zákaznické zkušenosti.

Druhý titul v řadě pro Renault

Po prvním kole hlasování v listopadu loňského roku se mezi sedm finalistů dostal Renault 5 E Tech elektrický společně s Alpine A290, a to v konkurenci vozů Alfa Romeo Junior, Citroën ë C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster a Kia EV3.

Vítěznou dvojici volilo 60 motoristických novinářů z 23 zemí. Na prvním místě se umístil Renault 5 E-Tech electrický a Alpine A290 s 353 body. Nová elektrická popová ikona značky Renault se stala osmým vozem značky, který získal prestižní titul Auto roku, a následuje tak Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scénic (1997), Mégane (2003), Clio III (2006) a Scénic E-Tech elektrický (2024).

„Pro všechny týmy skupiny, značku Renault a Ampere je nesmírnou hrdostí, že již druhým rokem získávají prestižní ocenění Auto roku. Renault 5 E-Tech elektrický skutečně mění pravidla hry v Evropě. Elektromobily se díky němu stávají žádoucími a vyvolávají emocionální odezvu. Zároveň byl navržen tak, aby našim zákazníkům přinesl velkou hodnotu. Pokud někdy existoval vůz s potenciálem změnit trh s elektrickými vozidly, pak je to právě tento,“ uvedl Fabrice Cambolive, CEO značky Renault R5.

V roce 2024 Renault provedl znovuzrození modelu R5 ve 100% elektrické verzi. Jejím cílem je urychlit elektrifikaci evropského trhu. Díky svému „coup de cœur“ designu a příjemnému, intuitivnímu zážitku z elektrických a digitálních technologií činí elektromobilitu žádoucí.

V letošním roce bude k dispozici jako základní model od 25 000 eur, což je cena, od níž lze v zemích, kde jsou zavedeny pobídky, odečíst státní bonusy. „Auto roku 2025“, vyráběné v severní Francii v klastru Ampere ElectriCity, má vše potřebné k tomu, aby se stalo etalonem městského vozu pro přechod na elektrický pohon. Již více než dvanáct let se Renault snaží zpřístupnit elektromobilitu všem.

Poté, co značka uvedla na trh modely Mégane a Scénic v segmentu C, rozšiřuje nyní svou elektrickou řadu E-Tech do segmentu B o modely Renault 5 a Renault 4, které se začnou prodávat v letošním roce. Tyto dva nejnovější modely hrají klíčovou roli při urychlování nástupu elektromobilů a posilování pozice značky Renault jako lídra v nové éře udržitelné mobility.