STR: České hotely rostly v listopadu nejrychleji v Evropě, tržby stouply o 10 procent
- Listopad 2025 v Česku přinesl růst hotelových tržeb přes 10 procent, nejvíc v Evropě.
- Obsazenost českých hotelů stoupla na 74 procent, meziročně o 3 procenta výš.
- Velké trhy EU stagnují nebo klesají. Česko naopak zrychluje i v YTD růstu.
Listopadová globální data společnosti STR přinesla informace o vývoji hotelového trhu ve světě, v Evropě i České republice. A opět přišla radostná čísla. Meziroční nárůst tržeb (listopad 2024 – listopad 2025) opět přesáhl 10 % (10,2 %) a potvrdil výborný trend České republiky.
Celoroční (YTD 2025) růst 6,4 % se tak v posledních měsících posouvá na vyšší úroveň. To výrazně kontrastuje se stagnací velkých zemí: Německa, Francie, Anglie a většiny evropského trhu.
Listopad nebyl v Evropě klimaticky bůhvíjak příznivý měsíc, v polovině měsíce došlo k výraznému ochlazení, ale časy se mění. Poptávka je čím dál diverzifikovanější, cestují i sociálně nijak silné skupiny lidí a slabé měsíce a chladné počasí nemají zdaleka takový vliv jako kdysi.
Pozitivní je, že jedním z tahounů tohoto trendu je Česká republika. Náš listopadový meziroční nárůst hotelových tržeb patří k evropské špičce a přesáhl 10 %. Celoroční (YTD) nárůst (6,2 %) se tak již druhý měsíc po sobě akceleroval z hlediska trendu.
To více vynikne ve srovnání s lídry trhu – největšími zeměmi Evropy. Německo, Francie i Anglie klesají i v celoročních absolutních hodnotách, i nejlepší z velké čtyřky – Itálie – připisuje jen 2,2% nárůst. V posledních letech jsme uváděli rostoucí adventní turistiku a vánoční cestování. A první ohlasy naznačují, že změna trendu – posílení posledního čtvrtletí – bude realitou a vytáhne naše celoroční výsledky do růžova.
„Neplatí nic, co platilo kdysi. Lidé cestují napříč Evropou i v listopadu, průměrná obsazenost je 70 %,“ hodnotí výsledky Jaroslav Svoboda, majitel největší české hotelové skupiny Czech Inn Hotels, která v roce 2024 ubytovala přes 2 miliony hostů, a dodává: „Nelze však přehlédnout časté výkyvy, za pouhé čtvrtletí se mnohé změní. Jde o ukázku toho, že ekonomika je živý organismus, závislý na náladách milionů lidí. Velké předjímání a plánování je pryč.“
Obsazenost hotelů a tržby, srovnání listopad 2025 vs 2024
|Listopad 2025
|Obsazenost v %
|Tržby na pokoj a noc v €
|% Změna listopad 25 vs 24
|Obsazenost
|Tržby
|Česko
|74,1
|80,06
|+3,3
|+10,2
|Maďarsko
|76,1
|82,77
|+6,0
|+0,1
|Rakousko
|72,3
|97,29
|+2,0
|+5,6
|Německo
|70,7
|80,87
|+1,0
|+0,1
|Francie
|60,1
|87,45
|-2,4
|+1,0
|Polsko
|69,8
|64,81
|+1,0
|+7,6