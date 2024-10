Twisto nově nabízí platbu až do 60 dní po nákupu

Od počátku listopadu Twisto prodlužuje dobu, kterou mají jeho zákazníci na zaplacení svých nákupů. Místo standardních 30 dní budou moct své nákupy platit až do 60 dní. Tento prodloužený čas bude platný po celou dobu vánočních nákupů až do konce prosince a zákazníci budou smět akci využít bez registrace i bez jakýchkoliv poplatků navíc. Pomůže jim to s rozložením vánočních výdajů.

Twisto je jedničkou na českém trhu v Buy Now Pay Later (BNPL) službách a flexibilní placení nabízí už 11 let. Letos přichází s možností platit nákupy až do 60 dní, což je vůbec nejdelší doba mezi poskytovateli BNPL služeb v Česku. „Na základě zkušeností víme, že během svátků naši zákazníci utrácejí více a také více využívají naše služby. Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období v roce s jedinečnou atmosférou, nechceme, aby je měli naši zákazníci narušené tím, že si budou lámat hlavu s placením něčeho hezkého pro sebe nebo dárku pro své blízké. Proto od začátku listopadu nabízíme platbu do 60 dní, aby si každý mohl rozvrhnout vánoční financování podle svých možností,” vysvětluje Nemika Menevse, CEO Twista.

Platbu do 60 dní může od listopadu využít každý, kdo nakupuje na partnerských e-shopech Twista. To znamená na téměř 20 tisících e-shopech, mezi které patří například Allegro, Slevomat, Knihy Dobrovský, Astratex, Elnino nebo GoOut. “Není třeba se nikde registrovat, stačí si vybrat zboží a při platbě v košíku zvolit platební metodu Twisto. Některé e-shopy budou mít přímo uvedeno Twisto Plaťte až po Vánocích. Za tuto službu zákazníci nezaplatí nic navíc. Šedesátidenní lhůta na platbu začne běžet od okamžiku vytvoření objednávky,” přibližuje princip placení Martin Šťastný, Head of Sales Twista pro český trh. Lidé mohou tímto způsobem zaplatit nejen vánoční dárky, ale také například jídlo na svátky. Platba do 60 dní je k dispozici třeba na Rohlik.cz nebo e-shopu s potravinami od českých farmářů Scuk.cz

Od listopadu bude vánoční kampaň Twista viditelná napříč různými kanály. Podpoří ji outdoorová reklama v pražském metru, kde bude cestující provázet klíčový claim: “Vánoce? Nespěchej. Nakupuj teď, plať do 60 dní. ZDARMA.” Dále poběží sponzorské spoty na televizi Prima a kampaň doplní i komunikace na sociálních sítích.

„Přemýšleli jsme, jakým symbolem naši letošní vánoční kampaň podtrhnout, a nakonec jsme zvolili želvu," říká Jan Fišar, šéf marketingu Twista. "Vánoce jsou často obdobím, kdy se na všechny strany spěchá – honíme se za dárky, chystáme sváteční výzdobu, organizujeme setkání. My bychom chtěli zákazníky povzbudit, aby se na chvíli zastavili, užili si sváteční atmosféru a nenechali se pohltit stresem. Želva symbolizuje pomalost, rozvahu a klid, což je přesně to, co bychom chtěli, aby naši zákazníci zažili.” Díky prodloužené lhůtě na platby mohou lidé platit, až si zboží důkladně prohlédnou. Tato nabídka také vychází vstříc e-shopům, které v předvánočním období prodlužují dobu na vrácení dárků. Zákazníci tak mají dost času se rozmyslet, jestli je jejich dárek opravdu ten pravý, aniž by cokoli platili. Případně ho mohou bez placení vrátit i poté, když o Štědrém dnu zjistí, že se ve výběru netrefili.

Stejně jako loňské Vánoce i letos mohou zákazníci Twista využít k flexibilnímu placení i Nákup na třetiny. „Princip Nákupu na třetiny je velmi jednoduchý a zákazníci ho mohou využít na téměř 9 000 našich partnerských e-shopů při každé platbě nad 1 500 korun. Ve chvíli, kdy si ho v košíku vyberou, zaplatí hned jen třetinu ceny, zbytek postupně v následujících dvou měsících. Opět se nemusí nikde registrovat, ani nezaplatí nic navíc,” říká šéf marketingu Twista s tím, že loni byl o tuto službu ve vánočním období extrémní zájem. Objem peněz, které zákazníci prostřednictvím Nákupu na třetiny zaplatili, se loni oproti roku 2022 zdesetinásobil.