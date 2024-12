Uber spouští v Česku účty s bezpečnostními prvky pro náctileté

Uber spouští novou službu Uber for Teens, která umožní rodičům přidat si své děti ve věku 13-17 let do rodinného profilu a vytvořit jim vlastní specializovaný účet. Teenageři si tak budou moci sami objednat jízdu, která proběhne pod stálým dohledem rodičů díky integrovaným bezpečnostním funkcím.