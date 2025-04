Začíná pátý ročník soutěže SME EnterPRIZE. Generali Česká pojišťovna opět ocení mikro, malé a střední udržitelné firmy i start-upy

Již po páté startuje soutěž SME EnterPRIZE, podporující a zviditelňující udržitelné podnikání v České republice. Odborná porota vyhlásí v září 2025 výherce soutěže kategorie SME, start-up a cenu studentů. Přihlášení do soutěže probíhá od 1. dubna do 30. května 2025 na webu www.sme-enterprize.cz .

Výhru 150 000 Kč, mediální podporu, cenný networking nebo možnost postupu do evropského finále v Bruselu. To vše mohou získat mikro, malé i střední podniky a start-upy, které se přihlásí do pátého ročníku soutěže SME EnterPRIZE, kterou pořádá Generali Česká pojišťovna.

„Chceme přispět k tomu, aby byl náš svět i pro budoucí generace udržitelný. Proto Generali Česká považuje udržitelnost za součást svého dlouhodobého cíle. Na tuto hodnotu navazujeme už několik let, když podporujeme podniky, které si uvědomují význam udržitelnosti. I letos se těšíme na nové příklady firem, které nejen dokážou, že udržitelnost je klíčem k jejich úspěchu, ale i inspirují ostatní,“ říká Petra Nováčková, manažerka udržitelnosti z Generali České pojišťovny.

Z předchozích ročníků soutěže je jasně patrné, že firmy, které se zaměřují na udržitelnost, mají konkurenční výhodu. Udržitelné podnikání jim nejen pomáhá odlišit se od konkurence, ale také přitahuje pozornost zákazníků, kteří stále více preferují ekologicky a sociálně odpovědné produkty a služby. To vede k vyšším tržbám a silnějšímu postavení na trhu.

„Přibývá začínajících podnikatelů i podnikatelek a jejich firem a start-upů, které chtějí od počátku přijít s něčím, co přispívá k lepšímu životnímu prostředí nebo přichází s udržitelnější alternativou k zaběhlým produktům a službám. Všude se o tématu mluví, navzdory dojmům z politické debaty víme i z celospolečenských průzkumů, že Češi většinově vnímají klimatickou krizi jako hrozbu, vnímají, že za ni může hlavně člověk. Mladí lidé se čím dál víc při výběru zaměstnání dívají i na to, jaký je smysl jejich práce a zda ta práce neškodí planetě,“ říká předsedkyně poroty soutěže Helena Továrková z Nadace Veronica, která odborně soutěž zastřešuje.

Navíc udržitelné podniky častěji vykazují lepší finanční výsledky, protože investice do ekologických a efektivních řešení z dlouhodobého hlediska snižují náklady, například na energie, suroviny nebo odpadní hospodářství. Tato kombinace ziskovosti a odpovědného přístupu jim poskytuje stabilnější základ pro růst a rozvoj v čase. „V minulých ročnících jsme soutěž otevřeli pro nové kategorie a letos v tomto trendu pokračujeme. Naším cílem je i nadále podpořit co nejvíce udržitelných projektů a motivovat podnikatele k ekologickým změnám. Navíc jsme v loňském ročníku přidali také Cenu studentů v kategorii start-upů, což může být zajímavou inspirací právě pro studenty a studentky – jak ve skvělých nápadech našich start-upových finalistů, tak v začátku podnikání,“ vysvětluje Petra Nováčková.

Od předloňského roku se do soutěže aktivně zapojila agentura CzechInvest, která převzala odborný dohled nad kategorií start-upů. „Vnímáme, že je velmi důležité dávat prostor projektům s přesahem, které řeší tak velký problém, jako je například právě klimatická změna. CzechInvest podporuje start-upy prostřednictvím různých projektů už více než třináct let a v soutěži SME EnterPRIZE máme na starosti patronát právě nad start-upovou částí soutěže. Naší rolí je dát o soutěži vědět co nejvíce udržitelným společnostem, protože pro ně soutěž představuje extrémně zajímavý marketingový nástroj, který jim může pomoci s přilákáním klientů z celé Evropy,“ říká Filip Krůta, ředitel EcoTech Hubu projektu Technologická inkubace agentury CzechInvest.

Finanční výhry

1. místo: 150 000 Kč (plus šance postoupit do finále v Bruselu)

2. místo: 100 000 Kč (plus šance postoupit do finále v Bruselu)

3. místo: 70 000 Kč (plus šance postoupit do finále v Bruselu)

4. až 10. místo: 10 000 Kč

1. místo v kategorii start-upů: 70 000 Kč

Cena studentů v kategorii start-upů: 30 000 Kč

Přihlášky a registrace

Firmy a start-upy mohou přihlašovat své projekty od 1. dubna do 30. května 2025 prostřednictvím online formuláře na webu soutěže www.sme-enterprize.cz. Odborná porota složená z expertů z různých oblastí – byznysu, akademické sféry a neziskového sektoru – vybere nejlepší projekty na základě pečlivého hodnocení a osobních pohovorů.

Vyhlášení vítězů

Finále soutěže proběhne v září na slavnostním vyhlášení v Praze, kde budou oceněny nejlepší firmy a start-upy. Na vítěze kategorie SME čeká nejen finanční odměna, ale i možnost postupu do evropského kola soutěže v Bruselu. „Účast v mezinárodním finále je pro české firmy obrovskou příležitostí, jak se ukázat na evropském trhu a navázat nové obchodní kontakty,“ dodává Petra Nováčková.