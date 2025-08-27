Předplatné

43.–45. manželé Václav a Jana Havlíčkovi

Dohromady mají jeden z největších podílů v berounském sázkařském kolosu, o jejich aktivitách mimo Tipsport toho ale nelze moc najít. Společně například působí v berounském golfovém klubu Eden a stejně jako ostatní majitelé Tipsportu jsou součástí nadace Prosport. Václav Havlíček je také majoritním podílníkem ve společnosti Valorem, která investuje do realitních a developerských projektů.

Hodnota majetku podle e15: 15 miliard korun

  • věk: 67, 67
  • obor: sázkařský byznys
  • zdroj majetku: Tipsport

