43.–45. manželé Václav a Jana Havlíčkovi
Dohromady mají jeden z největších podílů v berounském sázkařském kolosu, o jejich aktivitách mimo Tipsport toho ale nelze moc najít. Společně například působí v berounském golfovém klubu Eden a stejně jako ostatní majitelé Tipsportu jsou součástí nadace Prosport. Václav Havlíček je také majoritním podílníkem ve společnosti Valorem, která investuje do realitních a developerských projektů.
Hodnota majetku podle e15: 15 miliard korun
- věk: 67, 67
- obor: sázkařský byznys
- zdroj majetku: Tipsport