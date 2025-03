Američané se v pondělí sejdou s Rusy i Ukrajinci. Budou jednat o bezpečí v Černém moři

V pondělí se v Rijádu sejdou zástupci Ruska a Spojených států, aby na expertní úrovni jednali o Ukrajině, respektive o bezpečnosti dopravy v Černém moři. Podle ruských agentur to ve čtvrtek řekl zahraničněpolitický poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov, který si ve středu telefonoval s poradcem Bílého domu pro národní bezpečnost Mikem Waltzem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj později podle serveru RBK-Ukrajina uvedl, že ve stejný den se setkají Američané také s ukrajinskou delegací.

„Naše technické týmy budou přítomny. Rozumím tomu tak, že nejprve bude schůzka mezi Ukrajinou a Amerikou a potom, jak poznamenali naši američtí partneři, v rámci současné diplomacie (bude jednat) Amerika s Ruskem,“ uvedl ukrajinský prezident. Podle RBK-Ukrajina podotkl, že je také možné, že půjde o paralelní setkání v jedné zemi na jedno téma.

„Panem Waltzem jsme se dohodli, že konzultace o této záležitosti v bilaterálním formátu povedou experti jmenovaní prezidenty,“ uvedl mezitím podle agentury Interfax Ušakov. „Projednali jsme otázku uspořádání setkání odborných skupin obou zemí, především za účelem vypracování perspektiv možné realizace iniciativy týkající se bezpečnosti plavby v Černém moři,“ dodal Ušakov.

V ruské delegaci bude podle Ušakova Grigorij Karasin, šéf výboru pro mezinárodní záležitosti v Radě federace, tedy horní komoře ruského parlamentu, a poradce ředitele ruské tajné služby FSB Sergej Beseda. Složení americké delegace neoznámil, to by měli podle něj učinit sami Američané.

Černomořská iniciativa

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov ve čtvrtek podle agentury TASS uvedl, že jednání s USA na technické úrovni se mohou uskutečnit v Saúdské Arábii v nejbližších dnech, jako možnost zmínil začátek příštího týdne. Podle agentury Reuters Peskov uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin s americkým protějškem Donaldem Trumpem při nedávném telefonátu diskutovali o takzvané černomořské iniciativě. Bílý dům podle Reuters uvedl, že prezidenti souhlasili mimo jiné s technickými jednáními o námořním příměří.

Rusko po vpádu do sousední země zablokovalo černomořské plavební trasy, po kterých Ukrajina vyvážela potraviny, nicméně Kyjev ještě v prvním roce války export po moři částečně obnovil díky obilné dohodě zprostředkované Tureckem a OSN. Moskva však poté její platnost neprodloužila. Kyjev následně zřídil vlastní dočasný námořní koridor, jenž vede podél pobřeží a dál do rumunských teritoriálních vod a do Turecka.

Washington nedávno navrhl třicetidenní celkové příměří v bojích mezi Ruskem a Ukrajinou, na což Kyjev přistoupil. Putin ale na Trumpův požadavek co nejrychlejšího klidu zbraní nekývl. Tento týden se šéf Bílého domu od šéfa Kremlu dočkal pouze příslibu přerušení útoků na energetické cíle. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento typ částečného klidu zbraní podpořil. Zároveň ale obě země dále informují o vzdušných útocích druhé strany.

USA dříve uvedly, že jednání o příměří začnou v Saúdské Arábii v neděli. Zelenskyj ve středu uváděl, že ukrajinské a americké týmy jsou připraveny setkat v příštích dnech. „Pověřili jsme naše týmy, aby vyřešily technické problémy související se implementací a rozšířením částečného příměří,“ sdělil Zelenskyj na síti X po telefonátu s Trumpem.