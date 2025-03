Putin hraje s Trumpem o čas. Cesta k příměří na Ukrajině bude ještě dlouhá

Trump si veřejně jednání s Putinem pochvaloval. „Měli jsme skvělý hovor. Trvalo to téměř dvě hodiny,“ řekl stanici Fox News. Jenže analytici hovoří pouze o velmi malém kroku vpřed. „Tento telefonát odhalil, jak obtížným partnerem bude Rusko a obecnou neochotu Ruska mluvit o skutečném pokroku k zastavení této války,“ řekla Reuters Kristine Berzinová z think-tanku German Marshall Fund.

Na čem se Trump s Putinem dohodl?

Oba lídři se podle Bílého domu údajně shodli na potřebě ukončit konflikt trvalým mírem. Trump se s Putinem především domluvil na třicetidenním pozastavení útoků na energetickou infrastrukturu mezi bojujícími zeměmi. Bavili se také o příměří v Černém moři. Americký prezident ale prozatím neuspěl s návrhem na celkovou měsíční pauzu v bojích. Jeho ruský protějšek dal najevo, že předtím bude potřeba projednat řadu ruských požadavků.

Kreml nejspíš bude trvat na ukončení vojenské pomoci Ukrajině, sdílení zpravodajských informaci s Kyjevem i na zastavení náborů do ukrajinské armády, než se k celkovému klidu zbraní zaváže. Moskva také vznesla otázky týkající se zajištění účinné kontroly příměří.

Oba prezidenti ale hovořili i o jiných tématech, například o situaci na Blízkém východě, především s ohledem na Írán, ale také o potřebě dalšího nešíření strategických zbraní. To se v podstatě týká i Evropy, kde se v současnosti hodně řeší otázka nutnosti rozvoje jaderného arzenálu.

Co bude nyní následovat?

Jednání o příměří mají v neděli pokračovat v Saúdské Arábii, která už je zavedenou lokalitou pro mírové rozhovory o Ukrajině. Americkou delegaci v Džiddě povedou ministr zahraničí Marco Rubio a poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Mike Waltz. Zatím však není jasné, s kým budou na místě hovořit a zda se jednání zúčastní i Ukrajinci, kteří vyjádřili ochotu celkové i částečné příměří podpořit.

„Myslím, že ďábel je v detailech,“ řekl podle amerických médií zmocněnec USA pro Blízký východ Steve Witkoff. „A myslím, že musíme přijít na ty detaily. Jde o to, že až donedávna jsme opravdu neměli konsenzus ohledně těchto aspektů: příměří v energetice a infrastruktuře a černomořské moratorium na palbu. Teď jsme se na toto místo dostali a myslím, že odtamtud je k úplnému příměří relativně krátká vzdálenost,“ věří Witkoff.

Jak odborníci dosavadní pokrok hodnotí?

Odborníci, komentátoři a zahraniční politici však takto optimističtí zdaleka nejsou. Většinou považují telefonát spíše za Trumpův neúspěch, protože nepřinesl jasný slib celkového příměří. „Nic to vlastně neznamená,“ prohlásil například německý ministr obrany Boris Pistorius s tím, že energetická zařízení jsou na Ukrajině nejlépe chráněná.

„A mimochodem jsme viděli, že útoky na civilní infrastrukturu během první noci po údajně směrodatném, skvělém telefonátu nepřestaly,“ dodal ministr s odkazem na silný ruský útok na Ukrajinu, který následoval hned po telefonátu. Putin podle něj s Trumpem hraje svoji hru.

Objevují se i názory, že omezené příměří nyní nahrává spíše Kremlu, protože Kyjevu se v poslední době daří útočit na ruská ropná a plynová zařízení, a stejně tak se Moskvě hodí zastavení palby v Černém moři, odkud Ukrajinci ruské námořnictvo prakticky vytlačili. Komentátoři míní, že Putin hraje o čas a Trumpovi se zatím nepodařilo přimět ho k nějakým opravdu zásadnější ústupkům.

Bývalý americký zpravodajský důstojník a specialista na národní bezpečnost Matthew Shoemaker varoval, že Trump se nechává vmanipulovat do vleklého procesu, kde čas hraje pro Rusy. „Během studené války se američtí vůdci často bránili vtažení do takových zdlouhavých procesů, protože si uvědomovali, že sloužily jako brzdicí mechanismy pro přeskupování sil nebo využívání pákového efektu Sovětů,“ řekl webu Politico. „Trump riskuje, že upadne do této historické pasti, protože Putinova zdržování by mohla Rusku umožnit posílit svou pozici vojensky a politicky a zároveň narušit důvěryhodnost USA a jednotu se spojenci,“ dodal.

Proč není Trump vůči Moskvě tvrdší?

Trumpovi kritici tvrdí, že zatímco ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Bílý dům tvrdě tlačí k ústupkům, na Putina žádné velké požadavky neklade a spíše mu ustupuje. Washington může mít několik důvodů k této taktice. Především Trump mohl dojít k závěru, že Ukrajina je na americké pomoci silně závislá, a tak snáze dosáhne míru, pokud vyjde Moskvě vstříc, zatímco Kyjev se bude muset podřídit.

Řada odborníků se však domnívá, že za tímto postupem je širší americký geopolitický zájem a Trump se snaží rozbít čínsko-ruské spojenectví. „Zdá se, že součástí jeho zájmu o budování užších vazeb s Ruskem včetně pohrdání Ukrajinou, svalování viny za válku na Ukrajinu a vychvalování Putina je myšlenka, že Spojené státy mohou použít Rusko jako nástroj proti Číně,“ tvrdí ve své analýze americká Council on Foreign Relations. „Bílý dům a jeho super jestřábi vůči Číně patrně věří, že mohou spolupracovat s Ruskem na izolaci Číny a poškození její rostoucí globální přítomnosti,“ dodává.

Hodlají se Spojené státy hospodářsky sbližovat s Ruskem?

Této teorii nahrává i fakt, že oba státníci během telefonátu řešili i další záležitosti týkající se budoucnosti americko-ruských vztahů a jejich normalizace. Bílý dům přitom uvedl, že v rozhovoru se věnovali i zajištění geopolitické stability. V neposlední řadě se zřejmě bavili i o ekonomické spolupráci. „Bylo prodiskutováno několik myšlenek, které směřují k rozvoji vzájemně výhodné spolupráce v hospodářství a energetice,“ uvedl po telefonátu Kreml.

Americký prezident už v uplynulých týdnech naznačil, že chce na Moskvu uplatňovat metodu cukru a biče. V některých momentech jí předestřel výhled zrušení protiruských sankcí, ale v jiných zase hrozil uvalením ještě přísnějších postihů. Budoucí vztahy by se přitom nemusely omezovat na politiku a hospodářství. Trump také podpořil Putinův nápad pořádat hokejové zápasy v USA a Rusku mezi ruskými a americkými hráči hrajícími v NHL a KHL.

Jak vypadá situace na ukrajinském bojišti?

V posledních době je zřejmá především ruská snaha o vytlačení posledních ukrajinských vojáků z Kurské oblasti, ležící na západě země. Ukrajinské síly tam během rychlé ofenzivy pronikly loni v létě a obsadily přes 1300 kilometrů čtverečních území, zřejmě ve snaze vyvázat ruské síly z Donbasu a zajistit si nějaké páky pro budoucí jednání. Rusové je ale i s pomocí severokorejských vojáků z regionu postupně téměř vytlačili.

V uplynulých dnech se zároveň objevily nepotvrzené informace o ukrajinské snaze proniknout do Belgorodské oblasti. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že útok odrazilo. Kyjev tato tvrzení nekomentoval.

Zelenskyj ve středu prohlásil, že navzdory proklamacím o míru Putin v současnosti chystá čtyři útočné operace. „Putin plánuje zahájit několik ofenziv v Záporožské, Doněcké, Charkovské a v Sumské oblasti. Za jakým účelem? Vyvinout maximální tlak na Ukrajinu a poté vydávat ultimáta z pozice síly,“ řekl prezident novinářům.

VIDEO: Mezi Trumpem a Zelenským nefunguje chemie, jsou to dva kohouti. Trumpovy výkřiky na sítích nepřeceňujme, tvrdí analytik Bříza v pořadu FLOW