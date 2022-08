Amnesty International si za zprávou o Ukrajině stojí. Lituje ale rozrušení, které způsobila | E15.cz

AI ve zprávě uvedla, že od dubna do července strávili její pracovníci několik týdnů vyšetřováním ruských úderů v ukrajinských městech. Z vyšetřování vyplynulo, že ukrajinské síly v některých případech prováděly údery z obytných oblastí a že v uvedených regionech rozmisťovaly jednotky do civilních budov. Zároveň podle zprávy nenalezla AI důkazy o tom, že by ukrajinská armáda požádala civilisty o evakuaci z přilehlých budov nebo jim při ní pomáhala.

Ukrajina podle svých činitelů dělá vše pro to, aby z oblastí u frontové linie evakuovala civilisty. Organizaci Amnesty International Kyjev obvinil, že svou zprávou podporuje ruskou propagandu. Na protest proti obsahu dokumentu v sobotu rezignovala šéfka ukrajinské pobočky AI Oksana Pokalčuková.

"Amnesty International hluboce lituje rozrušení a hněvu, které naše tisková zpráva o bojové taktice ukrajinské armády vyvolala," uvedla organizace. "Prioritou Amnesty International v tomto i v jakémkoli jiném konfliktu je zajistit ochranu civilistů. To bylo ostatně naším jediným cílem při zveřejnění tohoto nejnovějšího výzkumu. Přestože si plně stojíme za svými zjištěními, litujeme způsobené bolesti," píše se v e-mailu.

AI také upozornila, že její poznatky nijak nesnižují závažnost činů ruské armády, která na Ukrajinu vpadla na konci letošního února. "Musíme se vyjádřit zcela jasně: žádné z našich zjištění o konání ukrajinských sil nijak neospravedlňuje porušování (práv) ze strany Ruska," uvedla organizace.