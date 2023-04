Únik informací o Ukrajině: Co odhalil a kdo za ním stojí | e15.cz

V pátek se na sociálních sítích objevila už druhá várka tajných válečných dokumentů amerického ministerstva obrany za poslední týden. Tentokrát se týká nejen Ukrajiny, ale i Blízkého východu a Číny. Dokumenty popisují plány Spojených států a NATO ohledně posílení ukrajinské armády před ofenzivou proti ruským jednotkám, píše deník The New York Times . Za únikem pravděpodobně stojí Rusko.

Podle amerických analytiků se celkově jednalo o více než sto dokumentů a vzhledem k jejich citlivosti by mohly být úniky velmi škodlivé, přestože se jedná o měsíc staré informace. Vysoce postavený americký zpravodajec únik označil za „noční můru pro pět očí”, kde odkazuje na pět velmocí - USA, Velkou Británii, Austrálii, Nový Zéland a Kanadu, uvedl The New York Times. Tyto země mezi sebou široce sdílí zpravodajské informace.

Americké ministerstvo spravedlnosti už začalo únik vyšetřovat. Podle tří nejmenovaných amerických představitelů za únikem pravděpodobné stojí Rusko nebo proruští aktéři, uvedla agentura Reuters.

Nejnovější dokumenty byly zveřejněny v pátek a objevily se na sociální síti Twitter a Telegram, a to den poté, co vysocí představitelé administrativy prezidenta Joea Bidena uvedli, že vyšetřují potenciální únik tajných ukrajinských válečných plánů. Ty obsahovaly mimo jiné hodnocení ochabujících schopností ukrajinské protivzdušné obrany. Jeden snímek z 23. února, který byl zveřejněn spolu s dokumenty, byl označen jako „tajný“, to znamená, že nebyl určen ke sdílení s ostatními západními mocnostmi.

Konkrétní bojové plány, například jak, kdy a kde hodlá Ukrajina zahájit ofenzivu, dokumenty neobsahují. Nabízejí ale pohled na to, co ukrajinské jednotky potřebovaly k 1. březnu. Zmiňují se například o míře výdajů na raketové systémy HIMARS.

Záběry z přední linie v Bachmutu: Tvrdé boje a město v troskách

Video se připravuje ... Záběry z přední linie v Bachmutu: Tvrdé boje a město v troskách • VIDEO Reuters

Podle poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajla Podoljaka únik vypadá spíše jako ruská dezinformační kampaň. Dokumenty podle něj obsahují „velmi velké množství fiktivních informací“, řekl Reuters. „Jsou to jen standardní postupy ruské rozvědky. Nic víc,“ uvedl v prohlášení prezidentský úředník.

Páteční hlášení ukrajinské prezidentské kanceláře týkající se jednání na velitelství za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského se o žádném konkrétním úniku informací nezmiňuje. Účastníci jednání však probírali, jak nejlépe zamezit podobným únikům. Nebylo však jasně uvedeno, zda se diskuze soustředila na zabránění únikům informací z Ukrajiny nebo mezi západními partnery, uvedla agentura Reuters.

Únik představuje významné narušení bezpečnosti

Podle odborníků je únik domumentů závažný. „Vzhledem k tomu, že mnoho z nich byly obrázky dokumentů, zdá se, že šlo o záměrný čin někoho, kdo chtěl poškodit úsilí Ukrajiny, USA a NATO,“ řekl Mick Mulroy, bývalý vysoký představitel Pentagonu, pro The New York Times. Únik dokumentů podle něj představuje „významné narušení bezpečnosti“, které by mohlo bránit plánům Ukrajiny na ofenzivu.

Páteční únik dokumentů obsahuje i mapu, která ukazuje stav války ve východoukrajinském městě Bakhmut. Uniklé informace se netýkaly pouze války na Ukrajině, ale i citlivých jednání ohledně Číny, indo-pacifické vojenské situace, Blízkého východu, či terorismu.

Dokumenty byly pozměněny

Část dokumentů má formu tabulek, které uvádí informace o předpokládaných dodávkách zbraní. Podle Pentagonu se jedná o legitimní dokumenty ministerstva obrany. Pentagon však dodává, že kopie byly v určitých částech pozměněny oproti originálu. Upravená verze například nadhodnocuje americké odhady počtu mrtvých Ukrajinců a naopak podhonocují odhady zabitých ruských vojáků.

Za zavřenými dveřmi se vedou rozhořčené diskuze mezi představiteli americké národní bezpečnosti o tom, jak tajné dokumenty mohly uniknout. Podle jednoho z úředníků nejspíš dokumenty nepocházejí od ukrajinské strany, protože Ukrajinci nemají přístup k těmto konkrétním plánům. Podle Arica Tolera, analytika nizozemské investigativní stránky Bellingcat, se zdá, že první várka dokumentů byla zveřejněna už počátkem března na Discordu, což je chatovací platforma oblíbená mezi hráči videoher.

Ukrajinský podplukovník Jurij Bereza, velitel praporu ukrajinské Národní gardy, nad zprávou o úniku informací jen pokrčil rameny. Informační válka se podle něj stala tak intenzivní, že už nejsme schopni určit, kde je pravda a kde je lež. „Jsme v té fázi války, kdy je informační válka někdy ještě důležitější, než přímé fyzické střety na frontě,“ řekl plukovník Bereza pro The New York Times.

Externí experti uvedli, že je obtížné vyvozovat závěry ohledně toho, kdo a proč informace zveřejnil. Kyle Walter, vedoucí výzkumu britské firmy Logically, která se zabývá dezinformacemi, řekl, že mnoho Rusů na sociální síti Telegram naopak označilo původní nezměněnou fotografii, ukazující počty ruských a ukrajinských obětí, za operaci „západního vlivu“.

Podle expertů je únik informací běžnou součástí války. Válka na Ukrajině možná těchto úniků měla více než obvykle, částečně i kvůli tomu, jakou roli informace v této válce hrají. Podle Waltera se to děje častěji a častěji, ale vypovídá to spíše o době, v které žijeme, než že by to mělo dopad na samotnou válku na Ukrajině, citují jej The New York Times.