Ukončení obilné dohody s Ukrajinou. Co tím Putin získá? | e15.cz

Rusko 17. července 2023 oznámilo, že od následujícího dne ukončuje platnost tzv. obilné dohody s Tureckem, Ukrajinou a OSN. Tato dohoda garantovala bezpečnost lodí převážejících obilí v Černém moři. Jako důvod uvedlo, že západní země mají vyplnit svoji část dohody a zrušit část sankcí jdoucí proti exportu ruských hnojiv a zemědělské produkce, tedy například znovupřipojení ruské Rosselchozbank k systému SWIFT a otevření produktovodu vedoucího do Oděsy, který byl do války hlavním exportním kanálem ruského amoniaku.

Rusko také požaduje obnovení dodávek zemědělské techniky a náhradních dílů. Export hnojiv a zemědělských produktů přitom pod sankce nespadají, zasaženy byly jen některé firm. Jedná se tak o rozšíření požadavků nad úroveň předchozích dohod. Nešlo přitom o první problém s obilnou dohodou, už v předchozích měsících došlo k několika sporům, které následně vedly k přerušení dohody.

Rusko také hrozilo už v květnu, že pokud jeho požadavky nebudou splněny, dohodu neprodlouží. Rozdílem oproti předcházejícím případům je to, že Rusko nyní oznámilo, že odchod od dohody je definitivní a že žádná další jednání už nebudou. To by znamenalo konec dohody, v rámci které bylo vyvezeno 33 milionů tun obilí. Ukrajinský prezident Zelenskyj na oznámení okamžitě reagoval, když prohlásil, že Ukrajina hodlá ve vývozech obilí i nadále pokračovat.