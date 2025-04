Děsivé, komentoval šéf americké diplomacie Rubio ruský útok na město Sumy

Šéf americké diplomacie Marco Rubio označil za děsivý ruský raketový útok na ukrajinské město Sumy s desítkami obětí na životech. Je to podle něj také tragická připomínka, proč se americký prezident Donald Trump a jeho administrativa tolik snaží o ukončení války a dosažení trvalého míru. Rubio to napsal na sociální síti X.

Dříve vyslanec amerického prezidenta pro Ukrajinu Keith Kellogg uvedl, že „ruský útok na civilní cíle v Sumách na Květnou neděli překračuje jakoukoli hranici slušnosti“. Poznamenal, že útok si vyžádal desítky mrtvých a zraněných civilistů, a že jako bývalý vojenský velitel má ponětí o zaměřování (raket). „To je důvod, proč prezident (Donald) Trump tvrdě pracuje na ukončení této války,“ napsal Kellogg na X.

Útok na síti X předtím odsoudil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který vyzval k tvrdé mezinárodní reakci vůči Moskvě. Útok, který podle posledních údajů zabil nejméně 34 lidí a přes stovku zranil, označil za terorismus.

Ukrajina čelí ozbrojené ruské agresi od února 2022, země se brání s podporou především západních partnerů. Spojené státy usilují o uzavření mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Washington v posledních týdnech zkoušel domluvit částečné dohody o příměří týkající se energetiky a Černého moře. Jednání ale zatím nevedla k žádnému přerušení bojů.

V pátek se v Petrohradě uskutečnila schůzka ruského prezidenta Vladimira Putina se zvláštním americkým vyslancem Stevem Witkoffem. Výsledky jednání nebyly bezprostředně známy. Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev, který se schůzky zúčastnil, označil na síti X jednání mezi Putinem a Witkoffem za „produktivní“. Trump v sobotu prohlásil, že rozhovory o ukončení rusko-ukrajinské války se zřejmě vyvíjejí dobře.

Rusko to s mírem nemyslí vážně, uvedl Pavel, podle Fialy Rusko ohrožuje Evropu

Prezident Petr Pavel a představitelé české vlády odsoudili nedělní ruský raketový útok na ukrajinské město Sumy s desítkami mrtvých civilistů. Ukázalo se, že Rusko to s mírem na Ukrajině nemyslí vážně, bez většího tlaku na Rusko to nepůjde, uvedl Pavel. Ruská imperiální politika ohrožuje bezpečnost celé Evropy a je třeba udělat maximum, aby neuspěla, napsal premiér Petr Fiala (ODS). Rusko neusiluje o mír, řídí ho vrazi, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Všichni se vyjádřili na sociální síti X.

Po útoku na Kryvyj Rih před týdnem jde o další ruský záměrný útok na civilní cíl, napsal Pavel. Rusko podle něj válku na Ukrajině nesmyslně začalo a soustavně páchá válečné zločiny. „Rusko zdržuje jednání a dělá vše pro to, aby zabíjení pokračovalo. Není lepší důkaz, že to s dosažením míru nemyslí vážně. A také lepšího důkazu, že bez většího tlaku na Rusko to nepůjde,“ vyzval prezident.

Fiala připomněl, že ruská agrese na Ukrajině trvá již déle než tři roky. „Denně umírají nevinní lidé. Ruská imperiální politika ohrožuje bezpečnost celé Evropy. Válku vyvolalo Rusko a my musíme dělat maximum pro to, aby skončila a agresivní politika neuspěla,“ uvedl premiér. Doplnil, že Česká republika na tom neúnavně pracuje se spojenci v rámci koalice ochotných, což je skupina zemí, které jednají o další podpoře Ukrajiny pod vedením zejména Británie s Francií.

Lipavský napsal, že myslí na všechny pozůstalé obětí, které odporný útok na město Sumy zabil. „Rusko se nechce změnit, Rusko neusiluje o mír. Je řízeno vrahy, kteří každý den dokazují, že neusilují o mír. Česko zůstává s Ukrajinou,“ dodal.