EU a Ukrajina mají novou obchodní dohodu. Chrání evropské farmáře, otevírá trh Kyjevu
Mezi Evropskou unií a Ukrajinou ve středu vstoupila v platnost nová obchodní dohoda, která dále rozšiřuje vzájemnou liberalizaci obchodu, ale zároveň chrání citlivé zemědělské sektory v členských státech EU. Oznámila to Evropská komise. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič už v červnu uvedl, že dohoda o vývozu ukrajinských zemědělských produktů do EU je vyvážená, spravedlivá a realistická.
Evropská unie měla s Ukrajinou uzavřenou dohodu o volném obchodu, ale v důsledku ruské invaze v roce 2022 zašla ještě dál a zrušila zbývající poplatky. Platnost těchto opatření vypršela letos 5. června a Brusel je nahradil takzvanými přechodnými opatřeními na dobu, než obě strany aktualizují vzájemnou obchodní dohodu.
Přechodná opatření přitom de facto znamenala návrat ke kvótám, které platily v předválečném období. I proto členské země tlačily na Evropskou komisi (EK), aby s Ukrajinou co nejdříve vyjednala jinou dohodu, která bude pro Kyjev mnohem lepší.
Nová dohoda mezi EU a Ukrajinou
Nová dohoda známá pod zkratkou DCFTA podle EK ukazuje „neochvějný závazek EU podporovat Ukrajinu, zároveň ale omezuje dovoz citlivých zemědělských produktů do EU ve srovnání s úrovněmi v rámci takzvaných autonomních obchodních opatření, zakotvuje novou robustní ochrannou doložku a zajišťuje sladění ukrajinských a unijních výrobních standardů“. Autonomní obchodní opatření (ATM) platila v posledních třech letech a znamenala pozastavení dovozních cel a kvót.
„DCFTA podpoří dlouhodobou ekonomickou jistotu a stabilní obchodní vztahy pro obě strany a zároveň přispěje k postupné integraci Ukrajiny do jednotného trhu EU,“ dodala unijní exekutiva.
Mezi citlivé zboží patří například vejce, cukr nebo pšenice. Zemědělci i politici v Polsku, ve Francii, ale i v jiných zemích si stěžovali hlavně na to, že zboží z Ukrajiny sráží ceny na jejich domácím trhu. Bylo tedy zavedeno opatření, že pokud dovoz některých produktů z Ukrajiny překročí určité objemy, EU na ně znovu zavede cla.